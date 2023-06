Sofía Aldrey fue a la Justicia y reveló un detalle inédito de los chats íntimos de Fede Bal

Sofía Aldrey se presentó ante la Justicia y contó la verdad detrás de los chats entre Federico Bal y otras mujeres de la farándula.

Sofía Aldrey, la expareja de Federico Bal, reveló un detalle desconocido de los chats que le encontró al actor, cuando todavía estaban en pareja. En aquellas conversaciones, se puede leer cómo el hijo de Carmen Barbieri mantenía intercambios íntimos con otras mujeres de la farándula, entre ellas Estefanía Berardi, quien posteriormente, denunció a Sofía por haberlos difundido. En este contexto, la joven contó un dato inédito.

Berardi negó que esos chats fueran reales y aseguró que estaban trucados. Sin embargo, llevó a la justicia a Aldrey por haber expuesto esas conversaciones privadas. Ahora, Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), filtró cuál es la nueva postura que Sofía tomó ante la Justicia.

“La ex de Fede Bal desconoce en la Justicia los chats que mostró en Intrusos", explicó De Brito. “La Srta. María Sofía Aldrey, surge de modo expreso y claro que la nombrada desconoce los chats y mensajes difundidos en el programa Intrusos, como así también la forma en que los mismos llegaron a las manos de la producción o conducción del programa Intrusos”, citó el conductor.

Según su declaración, Sofía "no tuvo injerencia en las manifestaciones efectuadas por la Sra. Tauro en dicho programa, las que desconocía, hasta tomar conocimiento de la presente causa y observar el contenido de los mismos". "Esta querella afirmó que ignora la forma en que han sido obtenidos los chats en cuestión, los que se me atribuyen, para su posterior difusión pública en el programa Intrusos", concluye.

Qué decían los chats de Estefi Berardi y Fede Bal

En aquellas conversaciones, se pudo comprobar que Estefi Berardi y Federico Bal tuvieron encuentros íntimos en el hotel en el que se estaban hospedando en Córdoba, cuando se estaban compartiendo el mismo techo junto a Carmen Barbieri, en medio de la temporada teatral de la obra Kinky Boots. Aunque estaban en diferentes pisos, se encontraban durante la noche para tener relaciones sexuales.

"¿Nos duchamos juntos y dormís conmigo?", le dijo Fede Bal en el primer mensaje. "Dormir es un montón por si nos ven, pero subo un rato. ¿No hay nadie ahí dando vueltas? Creo que voy a subir en patas, estoy en todo", le contesta la "angelita". "Esto me hace muy bien, me siento un nene de 16 cogiendo con los papás en la casa. Te voy a morder tanto la boca. No te imaginás, creo", le dijo el actor.

Al día siguiente, Estefi le escribe: "¿Sabés qué? Hoy cuando me desperté no me podía sacar la imagen nuestra en el espejo del hotel". "Es que en un momento te agarré del pelito y tu cara de placer, Estefi, me la quiero tatuar en el pecho. ¿Me contás de vos? Porque no puedo parar de pensar en cómo me cogiste en el auto", se puede leer a Bal en otro mensaje.