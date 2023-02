Filtran más chats picantes entre Fede Bal y Estefi Berardi: "Te voy a morder tanto"

Los chats completos entre Fede Bal y Estefi Berardi que confirman su relación: cómo fueron sus encuentros secretos.

Salieron a la luz los chats completos de Federico Bal con Estefanía Berardi que prueban las reiteradas infidelidades por parte del actor hacia Sofía Aldrey, quien fue su pareja desde 2020. La periodista de espectáculos trabaja además con Carmen Barbieri.

Primero se supo que el hijo de Carmen Barbieri había engañado a Sofía con Claudia Albertario. Luego salió a la luz que Berardi también fue otra de sus amantes. Y más tarde se supo algo aún peor: que durante los tres años que estuvo con Sofía, había mantenido una relación paralela con Sol Báez. Por su parte, Estefi negó rotundamente estas versiones e incluso dijo que los chats eran falsos. Sin embargo, ahora se filtró la conversación completa que prueba que tuvieron varios encuentros sexuales.

"Tenemos los chats completos para entender la cronología de estos encuentros que habrían tenido Fede y Estefanía Berardi", anunció Maite Peñoñori en Intrusos (América TV). Y explicó que tuvieron relaciones sexuales en Córdoba, cuando se estaban hospedando en el mismo hotel junto a Carmen Barbieri, en medio de la temporada teatral de la obra Kinky Boots.

Al principio de la conversación, se puede leer cómo planeaban su encuentro sexual en el hotel, ya que los hombres dormían en un piso y las mujeres en otro. "¿Nos duchamos juntos y dormís conmigo?", le dijo Fede Bal en el primer mensaje. "Dormir es un montón por si nos ven, pero subo un rato. ¿No hay nadie ahí dando vueltas?", le preguntó Estefi, a lo que Bal le responde que se estaba ocupando de que nadie saliera de sus habitaciones.

"Creo que voy a subir en patas, estoy en todo", le contesta la "angelita", muy preocupada por no hacer ruido. "Esto me hace muy bien, me siento un nene de 16 cogiendo con los papás en la casa. Te voy a morder tanto la boca. No te imaginás, creo", le dijo el actor. A lo que Berardi le responde que iba a subir muy sigilosamente con la excusa de buscar agua.

Al día siguiente, Estefi le escribe: "¿Sabés qué? Hoy cuando me desperté no me podía sacar la imagen nuestra en el espejo del hotel". "Es que en un momento te agarré del pelito y tu cara de placer, Estefi, me la quiero tatuar en el pecho. ¿Me contás de vos? Porque no puedo parar de pensar en cómo me cogiste en el auto", le responde Bal.

Este último mensaje dejó en evidencia que uno de sus encuentros fue dentro de un auto. Luego, Estefi le confiesa que sabía que esto iba a pasar, ya que tuvieron mucha química desde la primera vez que intimaron: "Tuvimos tanta piel la primera vez que me imaginé que íbamos a coger al costado de la ruta, porque la primera vez no podíamos parar".

La palabra de Carmen Barbieri sobre el escándalo que atraviesa su hijo

Carmen Barbieri rompió el silencio tras la polémica que atraviesa su hijo y aseguró sentirse "muy triste y desilusionada" por la actitud de su exnuera, quien filtró los chats. "Pero hay que entender que está dolida", reconoció. Al ser consultada sobre las reiteradas infidelidades de su hijo hacia todas sus parejas, la conductora reconoció que "tiene que trabajar en la infidelidad".

Sin embargo, destacó que Fede "es un hombre de bien y que no está enfermo, como dicen todos". "Él es un hombre infiel, va a tener que rever eso, si es que vuelve a tener pareja. Tendría que estar solo un tiempo", reflexionó. Cuando le preguntaron si le creía a Estefi, su colega en Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen dijo que no iba a contestar esa pregunta. "Yo no me meto en la vida privada de mi hijo", cerró.

El duro descargo de Sofía Aldrey tras su ruptura con Fede Bal: "Manipulador, narcisista, psicópata"

Sofía Aldrey sorprendió a sus seguidores al hacer un contundente posteo. Se trata de un texto escrito por la psicóloga y escritora Patricia Faur, titulado Venganza, que habla sobre la forma en que los narcisistas manipulan a sus víctimas en las relaciones de pareja.

“No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación. No se trata de una herida narcisista, se trata de la traición. No se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia", comienza el texto. "Estas cosas pasan cuando estás con manipuladores, narcisistas y psicópatas que te confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las maneras posibles y en tus narices fue por tu culpa", sigue.

Hacia el final, la autora destaca que en estos casos, "la mejor venganza es no estar con esa persona, aprender que los narcisistas no pueden amar a nadie, y que por mucho que lo intenten, no van a cambiar". "Y con el tiempo, verán que le subiste el precio y que la valiosa eras vos. No estás loca, solo furiosa porque alguien abusó de tu buen amor. Y aquí la moraleja: no se trata de lo que diste, se trata de a quién se lo diste. Que nadie se lleve tu deseo de amar y de confiar, pero para eso, primero, vas a tener que confiar en vos”, concluye el posteo.