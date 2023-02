Una amante de Fede Bal soltó la acusación menos pensada: "Años de terapia"

Una bailarina que salió con el hijo de Carmen Barbieri se pronunció sobre las afecciones que su romance con el actor le dejó en su psiquis. Federico Bal fue acusado de infidelidad por Yanina Latorre en LAM.

Federico Bal fue expuesto por una de sus amantes en las redes sociales, tras el informe de Yanina Latorre en LAM que dejó en evidencia las infidelidades del actor a su ex, Sofía Aldrey. El hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri fue deschavado por su expareja gracias a una notificación del lavarropas inteligente que el joven tiene en su casa.

La bailarina en cuestión es Sol Báez, partenaire de "El Polaco" en Bailando por un sueño, quien se pronunció en sus redes sociales tras el escándalo originado por Yanina Latorre al revelar detalles de las múltiples infidelidades de Bal a su exnovia. “Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia", comenzó su descargo la artista.

"No me victimizo en absoluto. Es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre", cerró Báez en una de sus historias de Instagram y, aunque no nombró en ningún momento a Federico Bal, todos entendieron que el texto publicado estaba dedicado a él.

Las palabras de Carmen Barbieri sobre las infidelidades de Fede Bal a su ex

"Ustedes dicen que yo sabía todo, pero no. La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en la vida de él. Mi hijo es un hombre", comenzó su descargo la capocómica en Mañanísima, el ciclo que lleva adelante en Ciudad Magazine junto con Sebastián "Pampito" Perelló y Estefanía Berardi. Y sumó: "No me meto en su vida privada, prefiero que hablen los protagonistas... Si él me cuenta, yo escucho y no cuento. Pero yo sospechaba, porque fui a verlo y no estaba Sofi".

Barbieri contó que su hijo está triste por la separación con su ex, quien lo acompañó en el difícil proceso que vivió tras ser diagnosticado de cáncer de colon hasta su curación. "Yo a ella la quiero mucho, quiero que sean felices los dos. Pero si no estaban bien hace un tiempo, lo mejor es separarse para no lastimarse", cerró su descargo la exjurado de Bailando por un sueño.

La famosa actriz con la que Fede Bal le fue infiel a Sofía Aldrey

Yanina Latorre reveló en LAM que Bal tuvo una relación con una conocida actriz y modelo mientras estaba en pareja con Aldrey. "Tienen varios encuentros. Hasta que yo sabía, esta chica estaba casada y con hijos, es muy famosa. Ella vive en Miami, pero está acá este verano. Hace meses que van, vienen, se dan... sacan hoteles con nombres falsos", enunció la mamá de Lola Latorre al respecto.

"Él estaba en Carlos Paz y ella en Buenos Aires, y él lunes, martes y miércoles tiene libre y se vuelve a veces a Capital. Entonces le dijo a Sofía que extrañaba mucho al perro y la dejó sola a Sofía en Córdoba. Bueno, el perro era esta chica y tenían todo preparado para los dos días", continuó la panelista y, cuando Ángel de Brito le preguntó el nombre de la famosa en cuestión, ella reveló que se trataba de Claudia Albertario.

Latorre expuso los picantes chats del actor con Albertario y así expuso las intimidades de ambos con lujo de detalles: "Él le pide una foto, ella le manda una foto de su culo. 'Ahí hay una mejor de orto', le dice ella y le manda otra. 'Te lo voy a morder', le dice él. Y ella le dice 'necesito'. Son todos chats hot".

Fuertes palabras de Carmen Barbieri a Nazarena Vélez tras el escándalo de Fede Bal

La conductora de televisión se refirió a las expresiones faciales de Nazarena Vélez, panelista de LAM, mientras Yanina Latorre derrumbaba la imagen pública de Federico Bal al relatar sus infidelidades. "Pampito" señaló que notó cierto disfrute en la cara de Nazarena, respecto de lo que contaba su compañera de panel, y Carmen remató con una contundente frase: "¿Si? No la vi. Yo cuando veo a Nazarena veo la pared. Para mí es transparente. Es de celofán Nazarena Vélez. Yo no la miro, no me interesa las caras que hace. Buena o mala es un problema de ella". De esa manera, Barbieri dio a entender que la disputa entre su familia y la de Vélez continúa intacta a pesar de los años que pasaron de la separación de su hijo y Barbie Vélez.