Trabaja con Ángel De Brito y la comprometen los chats con Fede Bal: "Cagona"

Una figura de LAM quedó expuesta al aire en América TV. Quién es la panelista que acusan de haber estado con Fede Bal.

Una reconocida figura que trabaja con Ángel De Brito en LAM está muy comprometida con los chats que se filtraron de Fede Bal engañando a su expareja, Sofía Aldrey. Frente a esta situación, la increparon al aire por América TV y tomó una drástica decisión que fue comunicada a través de sus redes sociales.

"Vos con esto te autoincriminaste, porque amenazás con supuestos chats y si son supuestos ¿a quién vas a demandar?", lanzó Yanina Latorre a Estefi Berardi, la panelista que trabaja en LAM y Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine. La joven periodista de espectáculos había dicho que con Fede Bal son amigos y "nunca me tiró los perros".

Sin embargo, Latorre volvió a arremeter contra su compañera en vivo generándose un momento incómodo. "El que nada hace, nada teme, si vos desde tu casa amenazás con un juicio a Marcela Tauro o a quien diga que habría supuestos chats entre vos y Fede Bal, te autoincriminás porque la que tengo los chats soy yo y yo nunca iba a mostrar un chat tuyo. Porque soy buena compañera y tengo códigos, yo no vendo a mis compañeras. Y mis chats no son truchos ni supuestos, ayer estabas muy nerviosa y la gente veía tu cara", dijo.

"Actuás como una cagona, te atajás y quedás mal porque yo, que tengo los chats, nunca hubiera mostrado tus chats, pero dejá de mentir, Estefi. Los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar", agregó. La panelista había realizado un contundente posteo en su cuenta de Instagram donde reveló que va llevar adelante acciones legales bajo la representación legal de Martín Leguizamón y Fernando Burlando. "Me llegó la información de supuestos chats donde se me involucra de modo irresponsable con terceras personas, cuando los mismos jamás han sido confeccionados por mi persona", sostuvo, mientras aseguró que el motivo de la causa es por daños y perjuicios.

Carmen Barbieri mandó al frente a Fede Bal tras su infidelidad: "Yo sospechaba"

Carmen Barbieri, la madre de Federico Bal, se sinceró sobre la polémica que enfrenta su hijo en medio de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, a quien le fue infiel.

Bal y Sofía parecían la pareja perfecta, pero de un día para el otro, la joven anunció que había sufrido una infidelidad por parte del hijo del actor. Barbieri no pudo evitar tocar el tema en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) e incluso confesó que lo sospechaba.

"Ustedes dicen que yo sabía todo, pero no. La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en la vida de él. Mi hijo es un hombre", comenzó Carmen, tras las acusaciones que recibió por haber encubierto a su hijo. Sin embargo, admitió que su instinto le dijo que algo andaba mal.

"No me meto en su vida privada, prefiero que hablen los protagonistas... Si él me cuenta, yo escucho y no cuento. Pero yo sospechaba, porque fui a verlo y no estaba Sofi", confesó Barbieri. Además, añadió que su hijo "está triste" por su separación y que no quiere hablar sobre el tema, ya que fue una relación muy importante y de muchos años.