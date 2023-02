Escandalosa separación de Fede Bal: cómo fue que su pareja se enteró por el lavarropas

Fede Bal se encuentra metido en un escándalo con su novia Sofía. Los detalles de la infidelidad que recorre el mundo del espectáculo.

Fede Bal cometió infidelidad hacia su novia Sofía Aldrey y se filtraron las conversaciones íntimas que tuvo con la amante. El mediático y actor de teatro se convirtió en tendencia por esta situación, y la manera en que su pareja se enteró que la estaba engañando generó un sinfín de reacciones en las redes sociales.

La información fue revelada por Yanina Latorre en LAM, el programa que conduce Ángel De Brito por América TV. "Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas", indicó la panelista del programa, dejando entrever que no era la primera vez que sucedía algo como esto.

Lo que descolocó a todos fue la manera en que su ahora expareja se enteró de la última infidelidad: un lavarropas. El electrodoméstico se podía conectar por Wi-Fi y Sofía tenía una aplicación en su celular que le avisaba la hora exacta en que estaba utilizándose.

"Veía cómo Fede, cuando se ve que se iban las minas de la fiesta, a las tres de la mañana lavaba la ropa y cambiaba las sábanas ¿Quién lava las sábanas a las tres de la mañana? Solamente un tipo que acaba de darle a la matraca y antes de que venga la novia tienen que estar las sábanas limpias", dijo Latorre frente a la sorpresa de todos. No solo eso, sino que se filtraron los chats íntimos del exparticipante de Showmatch.

"No sé cuánto más va a durar mi relación. Me pongo soltero y lo primero que hago es un tattoo en el pito", le expresó el hijo de Carmen Barbieri a Anahí, la mujer con la que estaría saliendo. Otro nombre en la lista de reiteradas infidelidades es el de la actriz y modelo Claudia Albertario.

Las impresionables cicatrices de Fede Bal tras su accidente: "Estoy tajeado"

Federico Bal mostró cómo le quedó su brazo tras el accidente en parapentes que vivió en Brasil a principios de este año. El actor y conductor de televisión le puso humor a la situación que vivió en medio de una grabación del ciclo Resto del Mundo para alivianar la impresión que las imágenes podían causar.

"Tengo varias placas, tornillos, me abrieron el antebrazo. Señora no se asuste, estoy bien", señaló el único hijo de Carmen Barbieri y se pudieron ver las cicatrices de las heridas que sufrió en el accidente, así como las suturas que le hicieron en las operaciones a las que se sometió tras lo ocurrido. Bal se pronunció en diálogo con el cronista de Implacables, el ciclo que Susana Roccasalvo conduce por El Nueve, y aseguró que no tiene dolor algunos en las zonas de su cuerpo afectadas por el accidente.

"Cuando me vi el brazo y toda la sangre dije 'me llega a bombear el corazón, me llegó a desangrar y no hay manera de hacerme una transfusión' porque estaba en medio de un pueblo a muchas horas de un sanatorio grande", comenzó su relato el joven en diálogo con Flor de la V en Intrusos al regresar a Argentina. Y sumó: "Fue grave. Fueron momentos de mucho miedo sobre todo por el tema de estar lejos, de caer en un lugar bastante rústico, la guardia de un pueblito y te puede agarrar un médico que considera que te tiene que cortar el brazo y te la debo!".