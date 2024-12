Moyano contó por qué se fue de la CGT y les respondió a Martínez y Rodríguez

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, explicó que renunció a la CGT porque no lo "ataba ningún cargo" y porque "la militancia es estar con los trabajadores en la calle defendiendo sus derechos". Además, cuestionó a los referentes sindicales Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), quienes lo habían criticado por su salida de la central obrera.

"Es una obligación como dirigente gremial defender derecho de los trabajadores y fundamentalmente el pago de la indemnización", dijo Moyano durante un encuentro de fin de año de la seccional San Justo del gremio Camioneros. El gremialista se refirió nuevamente a su renuncia como cotitular de la CGT y reafirmó que "lo importante" es estar "en la calle". "He tomado la decisión de retirarme de la CGT, que era un lugar que no me ataba ningún cargo. La militancia es estar con los trabajadores en la calle defendiendo los derechos", señaló.

Para Moyano, pese a su decisión por diferencias con los otros integrantes de la cúpula, Héctor Daer y Carlos Acuña, nadie le va a impedir seguir "defendiendo a los trabajadores de los sindicatos de todo el país que la están pasando mal". "Las indemnizaciones, las paritarias, un laburo digno. Esa es mi obligación y misión, que nadie me va a sacar", agregó.

El dirigente gremial también le respondió a Martínez y a Rodríguez, quienes habían objetado su salida de la CGT. "Escuchaba declaraciones de dirigentes como Gerardo Martínez tratándome de no sé qué. Prefiero ser eso, el doble de lo que vos dijiste, pero yo no tengo causas de entrega los trabajadores en la dictadura militar", planteó sobre el secretario general de la UOCRA. Hace unos días, Martínez había dicho que Moyano era "un outsider, un líbero, que solamente es portador de un apellido".

En cuanto a Rodríguez, el secretario general de UPCN, Moyano le achacó ser el líder de un gremio que "tiene uno de los trabajadores que más bajo cobran". "Hace 60 años que están así, han cumplido un ciclo, retírense y dejen el lugar a los dirigentes que pelean desde hace tiempo una Argentina mejor", sostuvo. El gremialista de los empleados estatales había cruzado a Moyano al decir que su padre, Hugo, "no se habría ido de la CGT".

Pablo Moyano se enfoca en el armado de un frente sindical contra Milei

El secretario adjunto de Camioneros buscará afianzar un armado de un frente de sindicatos opositores a la gestión de Javier Milei, con medidas de fuerza y movilizaciones en las calles, luego de haber renunciado al a la conducción de la central obrera.

"Ahora va a ir por el lado de un armado de gremios que quieren luchar", dijeron desde el entorno de Pablo Moyano a la agencia Noticias Argentinas.

En ese marco, el dirigente está distanciado de su padre Hugo, el cual no comulga con la actitud de ir al conflicto y se está mostrando algo más cercano a las posturas de los "dialoguistas" de la CGT. De hecho, Hugo Moyano había hablado por teléfono con los referentes del ala moderada de la central (Héctor Daer, Rodríguez y Martínez) para manifestarles que él compartía la postura de no apoyar el paro del 5 de diciembre que su hijo estaba organizando junto a ATE y otras agrupaciones.

Al enterarse de esto, Pablo decidió renunciar al triunvirato y su lugar podría ser ocupado por otro dirigente de Camioneros que designe Hugo. También influyó que rápidamente se deshilachó la Mesa Nacional del Transporte, con la cual deseaba meter presión al Gobierno. La renuncia se dio a través de una carta que dirigió al Consejo Directivo Nacional de la central obrera, en la que expresó: "He tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Co-Secretario General de la Confederación Federal del Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada 'mesa chica'".