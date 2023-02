Claudia Albertario confirmó su relación con Fede Bal: "Soy libre y dueña de mis actos"

Claudia Albertario rompió el silencio y reconoció su amorío con Federico Bal, en medio del escándalo con Sofía Aldrey.

Claudia Albertario rompió el silencio tras las filtraciones de sus chats íntimos con Federico Bal, quien mantenía una relación cerrada con Sofía Aldrey. Tras haber sido señalada como la tercera en discordia, la modelo publicó un comunicado contando toda la verdad.

En aquel descargo, compartido en sus historias de Instagram, Albertario se hizo cargo de aquellos chats e incluso confesó que existió algo más que amistad con Bal. Sin embargo, aclaró que no le fue infiel al padre de sus hijos, Jerónimo Valdivia, ya que estaban separados desde hace varios meses.

"Desde hace un par de días me vengo envuelta en un escándalo mediático. Eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica, y no es el primero. Lo que me asusta es la sobreexposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar”, comenzó la modelo. Y agregó que, de todas maneras, no tiene nada que ocultar porque es "una mujer adulta, consciente de sus actos de su vida y de su intimidad”.

Lejos de negar su aventura con el hijo de Carmen Barbieri, Claudia confesó que mantienen una amistad desde hace muchos años, pero que "hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal". "Ambos estábamos solos emocionalmente. Lamentablemente, se filtraron unos chats privados que, sacados de contexto, pueden dar a entender otra cosa", reconoció.

"No porque no haya existido una situación entre dos adultos que se conocen mucho, sino porque también en esos mismos chats hay consejos de dos amigos que le dice uno al otro que intente o que luche por sus relaciones terminadas si aún hay amor”, añadió, en referencia a los consejos que le dio a Federico para que recuperara su relación con Sofía.

La carta publicada por Claudia Albertario sobre su relación con Fede Bal.

Por último, aclaró que desde hace meses está separada del padre de sus hijos y que se trató de "una separación cordial, llena de amor y entendimiento, aunque el amor se haya reinventado en una amistad inquebrantable” y que siguen siendo “padres presentes y unidos". "No hay nada más liberador ni certero que contar mi verdad. Lo comparto por respeto a mis hijos, a mi exesposo, a mi amigo y a mí. Soy una mujer adulta, libre y dueña de mis actos y con plena convicción de que juzgar nos hace esclavos de no conocer la verdad", finalizó.

Los detalles sobre los encuentros entre Fede Bal y Claudia Albertario

Yanina Latorre obtuvo esta primicia y reveló en LAM (América TV) que Bal y Albertario tuvieron varios encuentros. "Ella vive en Miami, pero está acá este verano. Hace meses que van, vienen, se dan... sacan hoteles con nombres falsos", aseguró la "angelita". Y detalló cómo eran las estrategias del actor para verse con su amante.

"Él estaba en Carlos Paz y ella en Buenos Aires, y él lunes, martes y miércoles tiene libre y se vuelve a veces a Capital. Entonces, le dijo a Sofía que extrañaba mucho al perro y la dejó sola a Sofía en Córdoba. Bueno, el perro era esta chica y tenían todo preparado para los dos días", continuó.

La esposa de Diego Latorre sumó que en aquellos chats subidos de tono, Federico "le pide una foto, ella le manda una foto de su culo". "'Ahí hay una mejor de orto', le dice ella y le manda otra. 'Te lo voy a morder', le dice él. Y ella le dice 'necesito'. Son todos chats entre ellos son bien hot", aseguró la panelista.

La insólita manera en que Sofía Aldrey se enteró que Fede Bal le era infiel

Sofía Aldrey descubrió que Fede Bal le había sido infiel de la manera más extraña: gracias a su lavarropas. Justo cuando la joven pensaba que su relación estaba en un buen momento, tras su crisis en 2021, la verdad salió a la luz. "Ella lo descubrió porque tiene una aplicación en el celular desde la que puede manejar el lavarropas de su casa. Es uno de esos lavarropas modernos, entonces vio cómo Fede, cuando se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas", reveló Latorre.

Y agregó que cuando Sofía lo encaró, Bal "se puso blanco" y reconoció que le había sido infiel en reiteradas ocasiones. "Le dijo que para él esas mujeres no significan nada, que es solo sexo. Ante la prueba, admitió las infidelidades", concluyó la "angelita".

Sol Báez reveló que también fue amante de Federico Bal: "Años de terapia"

Claudia Albertario no fue la única mujer de los medios acusada de haber sido amante de Federico Bal. Sol Báez, bailarina y partenaire de "El Polaco" en Bailando por un Sueño (El Trece), reveló que también fue amante del actor. Sin embargo, aseguró que el precio que tuvo que pagar con su salud mental fue muy alto.

“Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia. No me victimizo en absoluto. Es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre", declaró la influencer en un posteo de Instagram, justo cuando estalló el escándalo de Fede Bal. Aunque no lo nombró explícitamente, todos sus seguidores entendieron que se refería al actor.