Fede Bal rompió el silencio por la polémica de la infidelidad: "No es mi forma"

El participante enfrentó la polémica y brindó declaraciones con un móvil para hablar sobre la situación.

Fede Bal rompió el silencio y habló luego de que se filtrara su serie de infidelidades a su exnovia, Sofía Aldrey. El actor se refirió a la polémica que protagoniza hace algunos días y que cada vez involucra a más personas y genera más problemáticas dentro del mundo de la farándula.

Actualmente, el hijo de Carmen Barbieri se encuentra instalado en la ciudad de Carlos Paz para realizar las últimas semanas de su obra de teatro Kinky Boots en la temporada de verano 2023. Sin embargo, debido a la gran repercusión que tuvo el escándalo, en donde se filtraron varios chats de sus reiteradas infidelidades a su novia, el actor decidió hablar sobre el tema.

Interceptado por el móvil de LAM, Bal se refirió a la polémica antes de ingresar al teatro y aseguró que prefiere "no hablar del tema". Sin embargo, cuando fue consultado por los chats, no desmintió la información que se filtró tanto por Yanina Latorre como en Intrusos.

"No voy a hablar. Elijo no hablar en este momento, entiendo tu trabajo y lo respeto. Pero prefiero no hablar del tema, saben que no es mi forma y suelo hablar, pero esta vez prefiero no hacerlo”, se limitó a decir el hijo de Carmen Barbieri en diálogo con el notero de LAM. Sin embargo, aseguró que "más tarde" si hablaría.

Cómo funciona el lavarropas con Wifi que reveló las infidelidades de Fede Bal

Los escandalosos chats de Fede Bal siéndole infiel a Sofía Aldrey desataron un estallido de búsquedas relacionadas al lavarropas inteligente que le permitió a la maquilladora descubrir que el hijo de Carmen Barbieri la estaba engañando con otra mujer. Una guía útil con los usos y beneficios que tienen los lavarropas con Wifi, además de un detallado de su precio en el mercado de electrodomésticos para el hogar.

"Ellos tenían el lavarropas con wifi. Entonces, ella desde su teléfono veía como Fede ponía a lavar las sábanas cuando se iban las minas de la fiesta. ¿Quién se la pasa lavando las sábanas a las tres de la mañana? Solamente un tipo que acaba de darle a la matraca y tiene que limpiarlas antes de que llegue la novia”, reveló Yanina Latorre en LAM (América TV) luego de que se destapase la frustrada estrategia de Bal para engañar a Aldrey.

Con Fede Bal en la mira por un lavarropas delator, surgió una pregunta obligada: ¿cómo funcionan los lavarropas con Wifi? Estos electrodomésticos se complementan con una aplicación móvil que permite operar desde un teléfono, tablet o cualquier dispositivo con conexión a Internet, y le comunica al usuario el estado del proceso de lavado y centrifugado, a la par que permite actualizar software, personalizar programas y brinda avisos para el mantenimiento preventivo del sistema.

Los lavarropas con Wifi disponen de sensores que permiten detectar el tipo de tejido, la cantidad de ropa, el grado de suciedad, y sugerencias de qué programa elegir. También, se puede encontrar modelos que dosifican la cantidad ideal de detergente o que envían una alerta al teléfono de que el detergente se está acabando, para saber cuando echar más.

En el orden de beneficios que puede tener un lavarropas inteligente está la mayor eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente, a la vez que permite que el usuario tenga un mayor control sobre el electrodoméstico. Los lavarropas inteligentes notifican cuando la carga de la ropa esta lista, pueden retrasar los ciclos, escoger el momento más adecuado en el que lavar la ropa y monitorear cualquier problema que pueda surgir en la máquina. Por último, la mayoría de los modelos de lavarropas con Wifi permiten ser controlados por asistentes de voz, de modo que puedan ser activados o desactivados de acuerdo a la orden de quien lo usa. En el margen de precios del mercado, los lavarropas con Wifi oscilan entre los 170 mil pesos y los 260 mil pesos.