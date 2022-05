¿Qué es el narcisismo y cómo saber si una persona que conoces lo es?

El término "narcisismo" se usa comúnmente para describir a cualquiera que esté absorto en sí mismo. Suele utilizarse con frecuencia cuando una persona siempre está pendiente de su apariencia y se cree el centro del universo.

Pero es algo más serio de lo que parece. Alguien que exhibe rasgos narcisistas puede tener el trastorno de personalidad narcisista (NPD) y afectar la forma en que piensa, se comporta y se relaciona con los demás.

Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, "las características esenciales de un trastorno de la personalidad son las deficiencias en el funcionamiento de la personalidad (propia e interpersonal) y la presencia de rasgos patológicos en ella".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Interesante, ¿verdad? Si querés saber cómo detectar a una persona narcisista acompañanos en esta lectura. Además te contaremos cuál es la causa de este trastorno y los riesgos que puede correr si no es tratado con un especialista.

¿Qué es el narcisismo?

La palabra "narcisismo" se deriva del nombre de una figura mitológica griega: Narciso, el hijo de un dios, que se enamoró de su propio reflejo en las aguas de un manantial.

El narcisismo es el ensimismamiento extremo en la medida en que hace que una persona ignore las necesidades de quienes la rodean. Si bien todos pueden mostrar un comportamiento narcisista ocasional, los verdaderos narcisistas con frecuencia ignoran a los demás o sus sentimientos.

Todos tenemos tendencias narcisistas de vez en cuando. Sin embargo, esas tendencias se convierten en un trastorno de la personalidad cuando se ve afectada la capacidad de una persona para funcionar y relacionarse con los demás.

Los narcisistas suelen tener un sentido de importancia personal o grandiosidad y experimentar fantasías sobre ser influyente. COMPARTIR:

Evidentemente, las personas con NPD demuestran una confianza extrema, anhelan atención y muestran poca empatía por otras personas.

Pero debajo de esta fachada de confianza, por lo general sufren de una autoestima vulnerable que requiere una validación constante, acompañada de sentimientos de tristeza o insuficiencia. Además de una incapacidad para formar relaciones duraderas.

La manifestación clínica del narcisismo es el trastorno narcisista de la personalidad. Este es un patrón persistente y patológico y causa angustia y disfunción a la persona.

Hay dos tipos diferentes de narcisismo. Estos pueden tener rasgos comunes pero provienen de diferentes experiencias de la niñez. También dictan las diferentes formas en que las personas se comportan en sus relaciones.

Narcisismo grandioso

Las personas con este comportamiento probablemente fueron tratadas durante la infancia como superiores a los demás. Esto lo suelen trasladar a su vida adulta. Son presumidos, elitistas, agresivos y dominantes. Además, tienen mucha confianza en sí mismos y son insensibles.

Narcisismo vulnerable

Este comportamiento suele ser el resultado de negligencia o abuso infantil. Estas personas son mucho más sensibles y utilizan el narcisismo para protegerse contra sentimientos de insuficiencia. Suelen experimentar, de forma alternativa, episodios de inferioridad y superioridad en distintas ocasiones.

Características de la personalidad narcisista

Es importante tener en cuenta que el narcisismo es un rasgo, pero también puede ser parte de un trastorno de personalidad más amplio. No todos los narcisistas tienen un trastorno narcisista de la personalidad (NPD), ya que el narcisismo comprende un espectro.

Las personas que se encuentran en el extremo más alto del espectro son aquellas que están clasificadas como NPD. Pero hay otras, aún con rasgos narcisistas, que pueden estar en el extremo inferior.

Quienes muestran signos de narcisismo a menudo pueden ser muy encantadores y carismáticos. No dan señales inmediatamente de comportamiento negativo, especialmente en las relaciones.

Además de ello, les gusta rodearse de personas que alimentan su ego. Construyen relaciones para reforzar sus ideas sobre sí mismos, incluso si estas relaciones son superficiales.

El narcisismo aún sigue siendo objeto de estudio y exploración. Ya que muchos narcisistas y personas con NPD no buscan tratamiento porque quizás no saben que lo padecen.

Sin embargo, hay algunos rasgos comunes de las personas con comportamiento narcisista que quizás puedas detectar. A continuación te los explicamos.

Es prepotente

Los narcisistas nunca desarrollan la capacidad de identificarse con los sentimientos de los demás y de ponerse en el lugar de otros. Es decir, carecen de empatía y suelen ser prepotentes.

La falta de empatía hacia los demás y la excesiva preocupación por su belleza suelen ser algunas de las señales del narcisismo. COMPARTIR:

Ven a las personas como objetos para satisfacer sus necesidades. Como consecuencia, no lo piensan dos veces antes de aprovecharse de ellas para lograr sus propios fines. A veces, esta explotación es maliciosa, pero a menudo es simplemente inconsciente.

Dan opiniones sin que se las pidan

Los comportamientos reflexivos y cooperativos requieren una comprensión real de los sentimientos de los demás. ¿Cómo se sentirá la otra persona? ¿Esta acción nos hará felices a los dos? ¿Cómo afectará esto a nuestra relación?

Estas son preguntas en las que los narcisistas no tienen la capacidad o la motivación para pensar. Ellos simplemente actuarán a su manera y darán opiniones sin medir las consecuencias. No esperes que comprenda tus sentimientos, ceda o renuncie a todo lo que quiera para su beneficio.

Espera favores especiales

Debido a que se consideran especiales, los narcisistas esperan un trato favorable como se les debe. Realmente creen que todo lo que quieran, deberían conseguirlo.

También esperan que las personas que los rodean cumplan automáticamente con todos sus deseos y caprichos. Ese es su único valor. Si no se anticipa a todas sus necesidades y no las satisface, entonces es inútil.

Les gusta ser el centro de atención

A los narcisistas les gusta ser el centro de atención y harán cualquier cosa para conseguirlo. La validación para un narcisista cuenta solo si proviene de otros.

No importa cuánto les digas que lo amas, los admiras o los apruebas, ellos nunca sienten que es suficiente. Esto se debe a que en el fondo no creen que nadie pueda amarlos.

Ambición

En esencia, los narcisistas carecen de autoestima y tienen una necesidad patológica de avaricia. Son muy ambiciosos y competitivos. Viven luchando por la fama o fortuna que creen que merecen.

Esa ambición lo puede llevar a cometer actos inadecuados y ponerlo en peligro a ellos mismos y a los que tenga a su lado.

Se creen superiores

Un signo común de las personas con narcisismo es la creencia de que son superiores a todos. Creen que los demás deben ser obedientes a sus deseos y que las reglas no se aplican a ellos.

Los narcisistas creen que son únicos o “especiales” y solo pueden ser entendidos por otras personas especiales. Es más, son demasiado buenos para cualquier cosa normal o corriente. Solo quieren relacionarse con personas, lugares y cosas de alto estatus.

No escuchan

Los narcisistas pueden oírte hablar pero no tienen habilidades de escucha. Y no es porque no saben hacerlo. Sino porque no les interesan tus opiniones o lo que tienes que decir. Como se creen más importantes que los demás, las únicas opiniones que les interesan y cuentan son las de ellos mismos.

Necesita ser admirado todo el tiempo

Uno de los signos más comunes de un narcisista es la necesidad constante de elogio o admiración. Esperan ser reconocidos como los mejores, incluso cuando no han hecho nada para ganárselo.

Estas personas necesitan sentir la validación de los demás y, a menudo, mienten o exageran abiertamente de sus logros y talentos para ser reconocidos. También les gusta sentirse apreciados para aumentar su ego.

Envidia y creen que lo envidian

Los narcisistas sienten envidia cada vez que se encuentran con alguien que parece tener algo de lo que les falta. Especialmente aquellos que tienen confianza y son populares.

También sienten que son enviados por personas que no se inclinan ante ellos o que de alguna manera los desafían. Su mecanismo de defensa es el desprecio. La única forma de neutralizar lo que consideran como amenaza es humillar a esas personas.

Se desesperan si no los tratan como quieren

Las personas con comportamiento narcisista pueden volverse groseras o abusivas cuando no reciben el tratamiento que creen que merecen. Si bien se consideran superiores, pueden hablar con rudeza y adoptar una actitud desafiante hacia aquellos que consideran inferiores.

Se deprimen o se vuelven temperamentales sino alcanzan la perfección

Puedes identificar a un narcisista a través de su extrema necesidad de que todo sea perfecto y de caer en depresión de no conseguirlo. Creen que la vida debe desarrollarse exactamente como ellos la imaginan.

Esta es una exigencia imposible, que hace que el narcisista se sienta insatisfecho y miserable la mayor parte del tiempo. Esa perfección lleva al narcisista a quejarse y a estar constantemente insatisfecho.

Dificultades para regular conducta y emociones

Los narcisistas son incompetentes para construir y nutrir vínculos emocionales con los demás. Emocionalmente no son accesibles ni receptivos.

Es probable que no recibas muchos elogios de un narcisista. Al estar siempre enfocados en su sentido de grandeza, es fácil entender que le resultaría difícil recibir alguna felicitación de su parte.

Causas

La causa exacta del narcisismo no está clara. Es probable que sea una combinación de factores, como:

Ambiental (recibir demasiada atención o maltrato por parte de los padres a una edad temprana, por ejemplo)

Genético

Neurobiológico

Anteriormente se pensaba que el narcisismo era causado por padres que no brindaban a los niños suficiente amor o atención. Ahora se entiende que no reconocer y ayudar a los niños a manejar los reveses también puede ser problemático.

Por otro lado, el narcisismo es más común en hombres que en mujeres. A menudo puede comenzar en la adolescencia o en la adultez temprana.

Si bien los niños pueden mostrar tendencias narcisistas, puede ser más una indicación de su edad y etapa de desarrollo. El narcisismo a una edad temprana no significa necesariamente que un individuo mostrará un comportamiento narcisista más adelante en la vida.

De hecho, es normal que un niño sea narcisista y crea que los pequeños logros son importantes. Si bien es bueno que los padres se entreguen a este narcisismo apropiado para la edad, en los años posteriores es importante para el desarrollo ayudar a los más mayores a reconocer y manejar el fracaso.

¿Existen complicaciones?

Los narcisistas tienden a hacer miserable la vida de quienes los rodean. Ellos intimidan, dominan, engañan y falta el respeto hasta sobrepasar los límites.

Este tipo de personas tienden a salirse con la suya con este comportamiento durante años al destruir la confianza de los miembros de la familia y al elegir rodearse de personas que reforzarán su frágil sentido del ego.

La causa exacta del narcisismo es desconocida, pero se han identificado algunos factores genéticos, biológicos y externos que pueden contribuir en ello. COMPARTIR:

Sin embargo, a veces la forma en que actúan los narcisistas en situaciones más agudas es francamente peligrosa. Esto ocurre porque generalmente:

No respetan a sus superiores.

Actúan sin consultar las opiniones de otros.

Pondrán otras vidas en peligro para satisfacer sus necesidades.

Tienen poca empatía.

Les gusta el drama.

Si eres el receptor de este tipo de comportamiento, probablemente te sentirás frustrado y degradado. Esto afectará profundamente tu autoestima.

Si alguien que conocés muestra signos de narcisismo, animalo a hablar con un especialista. Un psicólogo, psiquiatra o terapeuta puede recomendar tratamientos que pueden ayudar a abordar y mejorar su capacidad de relacionarse con los demás.

Conclusión

Las personas con altos niveles de narcisismo o NPD pueden aprender a reconocer y mejorar su comportamiento con el tratamiento adecuado. Esto ayudará a mejorar sus vidas y las vidas de quienes los rodean.

Típicamente, los narcisistas no buscan ayuda porque no se ajusta a la imagen que tienen de sí mismos. Es posible que necesite el aliento de un ser querido para que los incite a buscar ayuda profesional.

Si reconocés que estás en una relación con un narcisista, puedes cambiar tu dinámica y desafiar a tu pareja para que altere la forma en que te ve a vos y a la relación. Es posible mitigar algunos de los efectos del comportamiento narcisista.

Si siente algunas señales de narcisismo en ti mismo, podés comenzar a cambiar tu autoestima por autocompasión. Esto significa tratarte con amabilidad en lugar de compararte y evaluarte frente los demás. Esto puede reducir tu necesidad de recibir elogios y reconocimiento.

Si te interesa seguir leyendo sobre temas interesantes, encontrá más contenido como este en El Destape.