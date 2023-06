Ángel de Brito se pudrió y amenazó con echar a panelista de LAM: "¿Quién te creés que sos?"

Ángel de Brito frenó en seco a una de sus panelistas al aire en LAM y le advirtió que podría expulsarla del programa emitido por América TV.

Ángel de Brito se hartó de una de sus "angelitas" y amenazó a echarla en vivo en LAM (América TV). Se sabe que las peleas entre el conductor y sus panelistas son cosa de todos los días pero, esta vez, la situación parecería haber llegado al límite. Tras una tensa discusión al aire, Ángel frenó en seco a su colega y le remarcó que no tendría problema en expulsarla, de ser necesario.

Se trata de Yanina Latorre, la "angelita" que más polémicas suele generar en el programa. Esta discusión comenzó cuando Estefanía Berardi sugirió que la exnovia de L-Gante, Tamara Báez, sería una buena candidata para el Bailando 2023 (América TV). Por su parte, la esposa de Diego Latorre nombró a la influencer uruguaya Fernanda Sosa y se armó una picante discusión.

"Por lo menos se la conoce más que a Fernanda Sosa, que me está escribiendo todo Uruguay. Cuando vos sos influencer y tenés solamente seguidores, salvo que seas Chiara Ferragni, que es glamour puro y la contratan las grandes marcas...", comenzó Yanina. Fue entonces cuando De Brito le dijo, a modo de broma: "Bueno, ¿ves? Yo no la conozco. Yanina la conoce y yo no. Conozco más a Fernanda Sosa que a esa no sé cuánto".

"No quieras pelearme. Callate, hacé los chivos, haceme el favor", le contestó Yanina. "Pero andá a cagar. ¿Quién te creés que sos? ¿Querés que te expulse en este mismo momento y te vas con Nancy Pazos y las viudas de LAM?", le respondió el conductor del ciclo, en referencia a las declaraciones de Pazos sobre su programa.

Ángel de Brito frenó en seco a Yanina Latorre: "Estás apagada por la bestialidad que dijiste"

Recientemente, De Brito protagonizó otro tenso momento con Yanina Latorre. Todo comenzó cuando el conductor reveló que Camila Homs, exesposa de Rodrigo de Paul, iba a ser parte del Bailando 2023. "Acá hay historia... una historia de vida. Primer hervor, joven", comenzó De Brito. "¡Ya lo sé!", exclamó Yanina. "¡Mandame un nombre!", retrucó el periodista. "No sé el nombre, pero te voy escribir...", comentó la "angelita".

Para sorpresa de De Brito, la esposa de Diego Latorre adivinó que se trataba de Camila. "Seguro que Marcelo Tinelli te dijo", la acusó De Brito. "No, te lo juro o, sino que se mueran Lola y Dieguito", le respondió Yanina. "¡Apáguenle el micrófono! Estás apagada por la bestialidad que dijiste!", bromeó el conductor.