Tuvo un romance con un campeón del Mundo y bailará con Tinelli: "Mucha carga"

La joven será parte de la primera edición de Bailando por un sueño en América TV. Ángel de Brito confirmó la noticia en sus redes sociales.

La expareja de un miembro de la Selección Argentina de Fútbol será parte de la próxima edición de Bailando por un sueño, que Marcelo Tinelli conducirá en la pantalla de América TV. El periodista Ángel de Brito dio a conocer de quién se trata.

"Camila Homs al Bailando", escribieron en el posteo de la cuenta oficial de LAM, el ciclo que conduce De Brito en América TV. Por su parte, el comunicador le dio retweet a esa publicación, lo que terminó de confirmar que la expareja de Rodrigo de Paul estará en el certamen conducido por Tinelli.

Homs se pronunció hace algunos días sobre la convocatoria a ser parte del Bailando y aseguró que aún no se había concretado. "Todavía no me llamaron. No sé si aceptaría. Tengo que pensarlo un poco más. Debería pensarlo porque es mucha exposición, mucha carga mental, física y horaria. Pero sería algo súper lindo. Una experiencia nueva que nunca viví. Por todo eso no sabría decirte si sí o si no", soltó la modelo que ha mostrado su enojo con Tini Stoessel en má de una ocasión por su noviazgo con De Paul.

Camila Homs, sobre su presente laboral y personal

“Siempre estoy rodeada de la gente que me hace bien, de mis hijos, de mis amigas, de mi familia, estoy muy contenta. Para mí ser buena madre lo inculqué de mis hijos, ellos me enseñan día a día. Bautista se parece mucho a mí, físicamente y también tiene una personalidad parecida a la mía y la nena mucho más al papá: tiene un carácter muy fuerte, es muy decidida, si se le pone algo en la cabeza no se lo vas a sacar", comenzó su descargo Homs en diálogo con república Z.

“Yo también soy una mujer decidida, que va para adelante, pienso en algo y no pasan ni cinco segundos y ya lo estoy haciendo. También soy impulsiva, a veces mis amigas me dicen: ´Camila, pará, preguntame a mí antes’", añadió lña joven en su charla con el ciclo Invencibles, conducido por María Belén Ludueña. Y cerró: "Esto me jugó en contra en algunos momentos, en mensajes, en pavadas, que yo misma leo diez minutos más tarde y me digo: ‘Camila, ¿con qué necesidad hiciste esto?’. Si lo pensara un poquito más quizás no lo haría, pero no lo controlo".