Nancy Pazos apuntó contra Ángel de Brito y Yanina Latorre , sus excompañeros de LAM (América TV), por las actitudes que tuvieron hacia ella durante el tiempo que trabajaron juntos. Ahora que la ex "angelita" ya no forma parte del programa, contó todos los detalles sobre la incómoda experiencia que vivió durante dos años. Según sus declaraciones, nunca volvería a trabajar con ellos.

En varias ocasiones, Nancy mantuvo fuertes cruces con De Brito y la esposa de Diego Latorre. Sin embargo, la panelista explicó que no solamente se sentía incómoda dentro del programa, sino también en el detrás de escena. De acuerdo con Pazos, tenían un grupo de WhatsApp entre todas las "angelitas" en el que hacían ciertos comentarios que no la hacían sentir cómoda.

Todo comenzó cuando Pazos dio una entrevista en Intrusos (América TV), en la que aseguró que se reconciliaría con Jorge Rial, con quien estaba enfrentada. Ante esto, "Pampito" le preguntó si se reconciliaría con Ángel y con Yanina. "Reconciliarse es una manera de decir. Si me encuentro con Ángel, no tengo drama en saludarlo. A Yanina también, como producto televisivo me divierte un montón", comenzó.

Sin embargo, destacó que "ni en pedo" volvería a trabajar con ellos. "Ni ellos laburarían conmigo. Pero insisto con que ellos siguen teniendo una dinámica tóxica con ellos mismos. El papel que tuve yo en su momento ahora lo tiene Estefi (Berardi), que tampoco tengo algo en común o no", sumó.

En este sentido, explicó que "no tiene que ver con la personalidad, sino con desgastar a la persona que es disonante en un grupo consolidado". "Ese es un programa donde yo la pasé mal y era bastante tóxico. Obviamente, necesitaba laburar, después de ocho o diez años sin laburar. Ese ambiente fue super tóxico, no las miro, no veo la tele, pero siguen con la misma dinámica", agregó.

Por último, enfatizó que "la dinámica del grupo no era buena y pasaron cosas". "Ni bien empecé a trabajar con ellos se armó un grupo de WhatsApp y yo a los dos meses me fui de ahí, no toleraba el tipo de interrelación que tenían. No me sentía cómoda con el código del grupo", cerró la panelista que actualmente trabaja en Telefe.

Nancy Pazos destrozó a Yanina Latorre por banalizar la dictadura

Recientemente, Nancy Pazos apuntó contra Yanina Latorre por haber banalizado la dictadura cívico militar de 1976. Todo ocurrió cuando la "angelita" dijo en sus redes sociales: "El 24 de marzo, de repente, desde que existen los kirchneristas, es feriado. Y yo no nací un feriado. No está bueno que te cambien la sinergia de tu cumpleaños a mitad de tu vida. ¡Cristina! ¿Qué hiciste?". Miles de usuarios de las redes se indignaron y Nancy aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de recordar esta fecha histórica. "Lo peor es que cree que es graciosa. Patéticamente tilinga", manifestó la periodista.