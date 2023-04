El indignante comentario de Ángel de Brito contra Nancy Pazos

En un tenso intercambio en Twitter, el conductor lanzó hirientes comentarios contra la periodista y actual panelista de magazines de Telefe.

Ángel de Brito volvió a arremeter contra Nancy Pazos, su otrora "angelita", en un tenso intercambio en la red social Twitter donde ambos frentes lanzaron picantes chicanas. Pero De Brito derrapó del todo cuando lanzó un hiriente comentario para su colega.

Todo empezó cuando De Brito hizo mención a Nancy Pazos con unas supuestas declaraciones que la periodista habría hecho sobre Viviana Canosa tildándola de "despechada porque soñaba con ser Primera Dama pero no pudo". "No entrecomilles algo que yo no dije Angelito, si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos fíjate si podes soltar. Porque desde que dejé de trabajar con vos me nombras casi a diario. ¿Tanto me extrañás? ¿O te doy rating?", le contestó Pazos citando el tuit del conductor de LAM (América TV).

"Me dio gracia que hables de despecho por no ser Primera Dama. Y que Canosa haga programa político y vos seas una panelista de GH . No das rating, dejá de fabular, loca. Además, te raje por pésima compañera. No dejaste nada", sentenció De Brito tratándola de "loca" y profundizando su enemistad.

Días atrás, De Brito reveló con que "angelita" no trabajaría más y no dudó en señalar a Pazos: "Solo sería Nancy Pazos. Siempre digo lo mismo. Ella fue mala compañera con todos. Se portó mal con todos. Y mirá que hay gente que vino y se portó mal, eh. Tuve a Graciela Alfano, tuvo de todo..".

Nancy Pazos explotó contra Yanina Latorre por banalizar la dictadura: "Tilinga"

Nancy Pazos reaccionó antes unas declaraciones de Yanina Latorre en relación al feriado del 24 de marzo y fulminó a la panelista de televisión por la banalización a la dictadura cívico militar de 1976. La periodista analizó el discurso de su excompañera de trabajo y la tildó de tilinga.

"El 24 de marzo, de repente, desde que existen los kirchneristas, es feriado. Y yo no nací un feriado. No está bueno que te cambien la sinergia de tu cumpleaños a mitad de tu vida. ¡Cristina! ¿Qué hiciste?", enunció la madre de Lola y Diego Latorre en una de sus historias de Instagram, con un tono que intentaba causa gracia en sus seguidores.

Las redes sociales se llenaron de críticas a la panelista de LAM por la gravedad de sus dichos y Pazos aprovechó para recalcar la importancia de tener memoria histórica en relación a ese genocidio orquestado por las fuerzas militares. "Lo peor es que cree que es graciosa. Patéticamente tilinga", enunció la periodista.