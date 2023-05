Filtran internas secretas con Estefi Berardi en LAM: "Nadie"

Revelaron detalles desconocidos sobre Estefanía Berardi, panelista de LAM y Mañanísima, que pondrían su carrera en la cuerda floja.

Estefanía Berardi, quien actualmente trabaja como panelista en LAM (América TV) y en Mañanísima (Ciudad Magazine), no sería del todo bienvenida en la industria de la televisión. Aparentemente, no solo tiene conflictos con Ángel de Brito y sus "angelitas", sino que también habría tenido rispideces con figuras de otros canales. Según indicaron varios de sus colegas y excolegas, tendría una personalidad que repele a quienes trabajan con ella.

En más de una ocasión, Estefi protagonizó fuertes peleas con sus compañeras de LAM, en especial con Yanina Latorre, con quien suele diferir en diversas cuestiones. Recientemente, tuvo un tenso ida y vuelta con la panelista, quien la acusó de "mentirosa" por desinformar sobre la vida de figuras de la farándula. Ahora, salieron a la luz nuevos testimonios en su contra.

“Seamos honestos, con todo el amor del mundo a Estefi Berardi, pero la verdad es que no la quiere nadie en el ambiente. No es querida”, aseguró Guillermo Barrios en La Tarde del Nueve (El Nueve). Ana Laura Román, panelista del programa, asintió y agregó: "Cuando uno habla detrás de cámara con la gente, nosotros trabajamos en varios canales, a veces hacen ese comentario sin que se lo preguntes. Eso pasa”.

Acto seguido, Barrios recordó la extraña experiencia que vivió trabajando con Berardi: “Cuando yo arranqué en LAM como movilero, la única que no me saludó el día inaugural fue Estefi Berardi, qué pasó mirando el celular. Yo le dije 'hola', después fuimos amigos”, concluyó el periodista. "Acá preguntan si no puede ser que esté enfocada en su carrera…bueno, tampoco está salvando vidas. Ni volviendo a nacer Estefi va a ser una futura Yanina Latorre, que es la panelista mejor informada de la Argentina”, cerró filosa Román.

La fuerte pelea entre Yanina Latorre y Estefi Berardi

Recientemente, Yanina Latorre y Estefi protagonizaron una fuerte pelea en LAM (América TV), que comenzó luego de que Latorre acusara a su compañera de haber obtenido información errónea sobre la internación de Jorge Rial. "Rial está mirando el programa y me está diciendo eso, y es él en primera persona. Yo entiendo que vos tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre. Pobrecita, me das pena. Ahora contanos que no te acostaste con Fede Bal, sos mentirosa”, la atacó Latorre.

Fue entonces cuando Berardi se sacó de quicio y le contestó: “Sos misógina y tenés un problema con las mujeres. Con 'La China' Suárez hacés lo mismo. Sos agresiva, cuando das una información te gusta hacer sentir mal al otro, te gusta destruir a tus compañeros, hiciste echar a un montón de compañeras y eso te hace feliz”. Ángel de Brito intervino y aseguró que eso era mentira, pero Berardi insistió en que estaba diciendo la verdad.

En esta misma línea, aseguró que Latorre le hizo pasar un mal momento a muchas de sus compañeras. "A mí me han dicho que no soportaron tu maltrato al aire. Nequi Galotti me contó que tuvo un ataque de pánico al aire. No está bueno que te agredan, que te traten mal por más que uno piense distinto. En ningún programa pasa que agredan tanto, en ninguno”, cerró, furiosa.