Reapareció Nequi Galotti tras someterse a una complicada cirugía: su testimonio

La famosa modelo reapareció tras manifestar su estado de salud y explicó el arduo proceso que atravesó para llegar hasta donde se encuentra actualmente.

Hace unos días atrás, Nequi Galotti, una de las modelos más destacadas de la farándula argentina, sorprendió a sus miles de seguidores en las redes sociales al publicar una polémica foto desde la camilla del hospital: "Gracias al cielo todo salió muy bien. Ahora es todo recuperación", expresó. Desde entonces, la artista generó gran preocupación entre sus fanáticos, pero todo se calmó cuando, finalmente, explicó su situación actual.

En las últimas horas, Nequi Galotti reapareció en sus redes sociales con otra foto desde el hospital, pero esta vez venía acompañada de un texto mucho más extenso. Lo cierto es que la modelo había sido intervenida de urgencia en una operación super discreta de la que no se supo nada hasta que ella publicó la primera imagen. Ahora, que su recuperación marcha de maravilla, la artista pudo profundizar más sobre el tema.

Luego de someterse a una operación en donde le reemplazaron la cadera tras ser detectada con una severa artrosis, Galotti se recupera de forma favorable y quiso compartir la feliz noticia con sus seguidores. "¡Gracias por los miles divinos mensajes que me enviaron! Les cuento: hace poco más de un mes me diagnosticaron artrosis severa de cadera derecha por la que me realizaron un reemplazo de ella. La operación fue ayer ¡y hoy ya me pararon! Estoy feliz de haber tomado la decisión de operarme y así recuperar la movilidad perdida", anunció con suma alegría.

"Aquí estoy rodeada por mis tres hijos, mi hermana, mis nueras y toda la gente que me quiere de verdad con sus cientos de WhatsApp que me llenan el corazón. Por ustedes mi comunidad amada de Instagram que siempre me apoyan y acompañan con tanto amor", continuó la también periodista y luego agradeció la atención de los médicos y kinesiólogos que se enfocaban tanto en su bienestar.

Las últimas horas de Nequi Galotti: una gran avance para su estado

Aunque si bien la modelo es muy consciente de que el proceso de recuperación le llevará un buen tiempo, parece que el cuerpo de Nequi responde de maravilla y, a tan solo unos días de la operación, ya pudo avanzar bastante. "Aquí estoy a cuatro días de mi operación de reemplazo de cadera", escribió hace algunas horas junto a un video.

"Desde la mañana pude caminar varias veces. Estoy feliz cuidándome mucho y haciendo todo lo que me indican los médicos y el kinesiólogo. Estoy con mi hermana Lucía, con mis tres hijos. Gracias a ustedes por todos los cariños, los besos y los mensajes que me dejan", finalizó Galotti.