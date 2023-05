Carmen Barbieri, a los besos apasionados en Mañanísima: "Me das calor"

Carmen Barbieri protagonizó una escena romántica con un famoso al que invitó a Mañanísima (Ciudad Magazine): el video del momento.

Carmen Barbieri sorprendió a los televidentes de Mañanísima, el programa que conduce en Ciudad Magazine, al besarse con una reconocida figura de la televisión que estaba como invitada en el programa. Fiel a su estilo, la diva se dejó llevar y protagonizó una escena romántica frente a las cámaras y a sus dos compañeros, "Pampito" y Estefanía Berardi.

Esta no es la primera vez que Carmen improvisa escenas para divertir a su público. Recientemente, se había puesto a desfilar en ropa interior, mientras que en otras ocasiones contó llamativas anécdotas desconocidas sobre su vida personal. Esta vez, se la jugó y besó a su invitado, el actor Alberto Martín.

Todo comenzó cuando Alberto se le acercó a Carmen sigilosamente, como si estuviese a punto de besarla. “Vení, vení. No me robes besos ahora porque la gente después dice...", lo frenó la conductora. Sin embargo, segundos después se arrepintió y le dio el permiso: "Bueno, un besito, dame".

"¿Te levantaste muy temprano a la mañana?", le preguntó Barbieri, mientras lo sostenía en sus brazos y de fondo sonaba una canción romántica. "Sí, a las seis y media de la mañana. Me lavé los dientes, me puse crema...", le relató su invitado. Acto seguido, se le fue acercando lentamente y le dio un beso. "Ay, ¡basta! Vos haces mucho acá frente a cámaras pero atrás nada”, le recriminó la conductora del ciclo.

Carmen Barbieri reveló que tuvo un romance con Guillermo Francella

Recientemente, Carmen confesó que tuvo una relación secreta con Guillermo Francella años atrás, cuando el actor todavía no se había hecho reconocido en los medios. “Salí dos años con él, es divino. Te morís de la risa. Yo estaba muy enamorada de él pero se terminó”, recordó la humorista. Y agregó que, en aquel entonces, Francella era una persona muy diferente, que se dedicaba al teatro independiente.

Luego, contó una anécdota de cuando empezaron a salir. “Íbamos en el auto, haría un mes que estábamos saliendo. Era verano, íbamos a Carlos Paz. Y yo le pregunté: ‘¿Cómo era tu nombre?’. Pero no es que no sabía el nombre Guillermo, no me acordaba el apellido. Paró el auto y me dijo: ‘¿Cómo que no sabés mi nombre?’. Se enojó de una manera que me causo gracia... y me hizo bajar del auto”, relató la conductora.

Sin embargo, la historia no terminó de la mejor manera. Según Carmen, Francella la dejó en plena ruta, cuando faltaban algunos kilómetros para llegar a Carlos Paz. "Me bajé descompuesta de la risa. Me tiré en el pasto a reírme. Dije ‘que tipo gracioso’ y se fue, nunca más volvió a buscarme. Tendría que haberlo dejado ahí”, reflexionó.