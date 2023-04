Carmen Barbieri se puso en ropa interior al aire en Mañanísima y desfiló: "No se pongan nerviosos chicos"

Carmen Barbieri mostró el conjunto de ropa interior que le regalaron "Pampito" y Estefanía Berardi y desfiló en vivo en Mañanísima.

Carmen Barbieri sorprendió a todos sus televidentes en Mañanísima (Ciudad Magazine) al mostrar frente a las cámaras el regalo que "Pampito" y Estefanía Berardi le hicieron para su cumpleaños número 68: un conjunto de ropa interior de color blanco. La panelista se paró frente a sus colegas, se puso ambas prendas íntimas y comenzó a desfilar en el estudio, sin dejarse intimidar por la presencia de las cámaras.

“Chicos, ¿me compraron un regalo? ¿Qué cosa me regalaron? ¿Un consolador, un juguete sexual...?”, se preguntó Barbieri mientras abría el paquete. “Mirá las cosas que hace, a mí me da vergüenza...", comentó Estefanía Berardi. Sin embargo, la exvedette no se mostró para nada inhibida, sacó la ropa interior del paquete y se la probó frente a las cámaras.

“¡Ay, un corpiño! ¿Dónde pongo las tetas? ¡Es muy chiquito! ¿Me entrará a mí esto?”, bromeó la diva, mientras se ponía el corpiño y la bombacha sobre la ropa que traía puesta. "Chicos, hace mucho que no uso corpiño. Uso un body que es corpiño y bombacha todo junto. ¡Entró la teta!", festejó la conductora.

"No lo puedo creer", dijo Estefi, todavía avergonzada. “Ayudame que me la voy a probar, no se pongan nerviosos chicos. ¿Qué pensaron, que me iba a poner en bolas?", bromeó Barbieri, mientras sus compañeros la ayudaban a acomodarse las prendas. Cuando estuvo lista, comenzó a desfilar por el set como si fuese una pasarela. "Me fue, estoy felíz. Me encantó, gracias, chicos. Pensé que no me iba a entrar, hace mucho que no usaba bombacha. Yo uso esto, que es como una malla entera que me agarra todo", cerró la conductora.

Carmen Barbieri reveló la extraña enfermedad que padece

Recientemente, Barbieri contó cuál es la enfermedad que sufrió años atrás y que ahora volvió a manifestarse en su organismo. Resulta que la conductora había contraído herpes zóster, una enfermedad de la piel causada por la reactivación del virus de la varicela. Aquella vez, había afectado uno de sus ojos, y ahora que pasó un tiempo, comenzó con problemas en la piel.

“Por ahora no es nada grave, me duele un poquito el oído. Estoy tomando cinco pastillas por día y una cremita que me dieron. ¿Ves esto que tengo colorado?”, mostró frente a las cámaras. Y explicó cómo comenzaron sus síntomas: “Sentís como que te picó algo y después te arde. Hay que tratarlo a tiempo, porque sino empieza a avanzar. Tengo un poquito de fiebre, me duele la garganta y el oído. No es grave, pero hay que tratarlo a tiempo", remarcó.