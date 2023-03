El descuido que expuso a Carmen Barbieri en pleno vivo: "Me quiero matar"

La capocómica se pronunció sobre un exabrupto que la dejó mal parada en una entrevista. Carmen Barbieri se mostró avergonzada en su programa de Ciudad Magazine.

Carmen Barbieri se refirió en su programa de televisión a un suceso que la expuso en medio de una entrevista que había dado días atrás. La madre de Federico Bal habló en Mañanísima y se mostró avergonzada ante el público televisivo por un detalle estético que no le gustó de la nota que dio a Ciudad Magazine, mismo canal en el que trabajo.

Las cámaras de Mañanísima estuvieron presentes en el festejo de cumpleaños de la conductora del ciclo, así como el panelista Sebastián "Pampito" Perelló. De esa manera, Barbieri hizo una entrevista con el periodista en medio del evento, pero tuvo un descuido estético que la expuso: un pedazo de lechuga en su boca.

Pampito: Digamos lo de la lechuga, Carmen, porque está todo grabado

Carmen: ¿Dicen que se notaba?

P: Ahí está el video, a ver

C: ¡Se ve? Me quiero matar. Es lo peor que te puede pasar en la vida: tener una lechuga en la boca. ¡Ay, sí! Se ve. Haceme un congelado, por favor.

Barbieri se mostró risueña ante lo acontecido y, lejos de querer esconder el "defecto", le pidió al director que le hiciera un primer plano para poder mostrarlo y reírse del hecho. "Mirá lo que soy. Mirá lo que tengo. Cómo me cuelga. Yo no puedo creer, estas cosas me pasan a mí nada más". Por su parte, Perelló agregó: "Solo vos te podés reír de vos misma así".

La angustia de Carmen Barbieri por Fede Bal

"¿No sabén cómo sufrí y sufro esta separación? Era la mujer perfecta para mi hijo. Lo seguía, lo apoyaba en su enfermedad, en su felicidad, en la muerte del padre, en todo. Estoy muy agradecida a ella y a su familia. Pero las cosas que quisiera decirle en privado se la tengo que decir cara a cara, porque no puedo mandar nada grabado. No quisiera que salga al aire lo que tengo para decirle. No es nada malo, porque la amo, pero no quisier. Fede está muy triste", comenzó su descargo Barbieri en alusión a la separación de Bal y Sofía Aldrey. Y cerró: "Él empezó una relación tan linda con Sofi, pero a ella le tocaron vivir muchas cosas jodidas. Yo le dije a Fede, cuando empezaron a salir y los veía tan bien: 'Lo único que te voy a pedir Federico es que Sofi no derrame ni una lagrima por vos".