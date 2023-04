Ángel de Brito destrozó a Estefi Berardi en LAM: "Te hacés la canchera y arrugás"

Ángel de Brito mandó al frente a Estefanía Berardi en LAM, mientras conversaban sobre el histórico enfrentamiento entre Carmen Barbieri y Marixa Balli.

Ángel de Brito protagonizó un fuerte cruce con Estefanía Berardi, su compañera de LAM (América TV). Todo comenzó cuando el conductor acusó a la panelista de hacerse "la canchera" con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine) y "arrugar" en LAM frente a sus compañeras, cada vez que se presenta una situación conflictiva. Así, lo que comenzó como una discusión terminó en un tenso momento al aire.

Marixa Balli estaba hablando sobre el enfrentamiento que tiene con Barbieri desde hace años y, cuando la "angelita" se negó a hablar, Berardi le insistió. "Vos sacaste el tema...", le dijo. "No, yo no lo saqué. Se habló acá y yo exteriorizo porque me da calentura. ¡Cómo la defiende, Dios mío!", se quejó Marixa.

"La chupada de medias da asco", comentó Yanina Latorre. "Igual, pará... No la defendí, dije que sacó el tema", insistió Berardi. Fue entonces cuando De Brito intervino y la frenó en seco: "Mirá, Estefi, no me hagas hablar a mí. Yo estoy siendo neutral acá, pero vos metés púa. Yo hoy te vi en Mañanísima, te hacés la canchera y cuando tenés a todas alrededor, les arrugás". "Para nada, para nada", intentó defenderse Estefi.

La palabra de Carmen Barbieri sobre su enfrentamiento con Marixa Balli

Acto seguido, De Brito mostró un clip en el que Estefi aparece junto a Carmen hablando sobre su pelea con Marixa. "¿Por qué no se dejan de joder un poco y nos defendemos entre mujeres en vez de acusarnos? Qué bárbaro, cómo entre mujeres nos estamos matando... Que digan lo que quieran decir, yo no hice nada malo. Yo no jodí y ella tiene mezcladas las cosas", setenció Barbieri.

Al escucharla, Marixa no dio el brazo a torcer y señaló que la conductora nunca le pidió perdón por las cosas que dijo sobre su persona. "Ay, es un para hacer una película con este tema. Una película de terror. Es lamentable, es negadora y no se hace cargo. Jamás se disculpó, me la he cruzado mil veces y nunca se disculpó. Si me cruza, me ignora", sostuvo.

Y explicó que años atrás, Barbieri había dicho que ella era "mufa" y que había matado a dos de sus novios, justo después del accidente en el que falleció quien era su pareja en aquel entonces. "Es espantoso. Y después, con otro personaje que no voy a nombrar, se reían de mí y decían boludeces y cosas feas. En esa época, vos podías decir cualquier cosa que no pasaba nada. Yo en ese momento no estaba bien, estuve muy grave, en terapia intensiva y luchando por mi vida", recordó Balli.