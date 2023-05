Carmen Barbieri atendió a Fede Bal, a quien trató de miserable

Carmen Barbieri reveló una actitud de su hijo respecto a los constantes viajes que realiza con Resto del Mundo y no dudó en criticarlo. Qué dijo la conductora de Mañanísima.

Carmen Barbieri sorprendió a todos durante una entrevista que le dio a Implacables (El Nueve), al atender con todo a su hijo Fede Bal con un fuerte reclamo por una actitud que tiene el actor. "Es el primero y el último", le remarcó el joven en una charla que tuvo con su madre hace ya un tiempo.

Carmen Barbieri suele defender a capa y espada a su hijo Fede Bal, quien protagonizó más de un escándalo mediático en los últimos años. Pero en las últimas horas, la conductora no dudó en lanzarle una feroz crítica al actor cuando fue consultada sobre los viajes que realiza gracias al programa Resto del Mundo.

Es que durante el móvil, el cronista la elogió el outfit que llevaba y quiso saber si se trataba de un regalo de Fede Bal de alguno de los viajes que hace con el ciclo de El Trece. “No, Fede me trae un imán para la heladera", replicó con sinceridad Carmen Barbieri, generando sorpresa en los integrantes del programa de El Nueve.

"Viajó por el mundo y te trajo un imán. ¡Encima que no paga nada trabajando! ¿Qué te trajo?", le repreguntó un integrante del ciclo que conduce Susana Roccasalvo. Sincera, Barbieri reconoció el reclamo que ya le hizo: "Yo le pido cosas. 'Traeme una piedra del Muro de Berlín'".

"En uno de los primeros viajes, el año pasado, me trajo un perfume carísimo y me dijo: ‘Mamá, es el primero y el último que te traigo'", agregó la conductora de Mañanísima. Aunque de todos modos, la propia Carmen explicó que no quiere que gaste, ya que es "mucha plata". Para cerrar, Carmen Barbieri concluyó: "Cuando Fede está de viaje nos hablamos y nos miramos más que cuando está acá. La distancia pega".

Carmen Barbieri y Guillermo Francella fueron novios

Pese a la incomodidad del vivo, Carmen reveló el año pasado que tuvo un noviazgo con Guillermo Francella, cuando este estaba lejos de ser el actor consagrado de la actualidad. En ese entonces, ambos eran jóvenes, y según el relato de la madre de Fede Bal, la relación duró casi dos años.

“Salí dos años con él, es divino. Te morís de la risa. Yo estaba muy enamorada de él pero se terminó”, comentó la capocómica. “Me hacía reír mucho. Cuando empecé a salir con él no era este Guillermo Francella. Venía haciendo teatro off hacía rato y tenía una inmobiliaria con su hermano, que le mando un beso enorme. Quiero mucho a su familia”, aclaró.

La conductora recordó una de las tantas anécdotas que vivió con el protagonista de Casados con Hijos. “Íbamos en el auto, haría un mes que estábamos saliendo. Era verano, íbamos a Carlos Paz. Y yo le pregunte: ‘¿cómo era tu nombre?’. Pero no es que no sabía el nombre Guillermo, no me acordaba el apellido. Paró el auto y me dijo: ‘¿cómo que no sabés mi nombre?’ Se enojó de una manera que me causo gracia... y me hizo bajar del auto”, contó.

“Yo me bajé en plena ruta, nos faltaban pocos kilómetros para llegar a Carlos Paz y me bajé descompuesta de la risa. Me tiré en el pasto a reírme. Dije: ‘que tipo gracioso’ y se fue. Nunca más volvió a buscarme. Tendría que haberlo dejado ahí”, bromeó y agregó: “Le mando un beso enorme porque tiene una familia que adoro. No quiero faltarle el respeto a su mujer. Éramos novios de muy jovencitos”.

Anteriormente, En 2020, invitada en Hay que ver, la actriz se refirió a su vínculo con Francella: “No convivíamos pero los fines de semana se quedaba en casa. La pasamos muy bien. Yo amaba a su madre y a toda su familia, una gran familia. Pero ahora tenemos una relación distante. Me saluda, pero de lejos”.