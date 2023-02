Florencia Peña confesó el secreto íntimo que guardaba con Guillermo Francella: "Beso"

La actriz contó cuál es la práctica que realiza con su compañero antes de cada función en el Gran Rex. Florencia Peña y Guillermo Francella protagonizan el éxito de la temporada teatral 2023.

Florencia Peña compartió un video en el que evidenció cómo es la cábala que practican con Guillermo Francella antes de cada función de Casados con Hijos. La humorista y conductora de televisión sorprendió al revelar el costado supersticioso que tienen con su compañero de trabajo.

“Acá se supone que la cábala siempre es que yo estoy parada acá y él aparece de allá y me tira un beso, es nuestra cábala, pero a veces se olvida. Vamos a ver si viene", comenzó su descargo la celebridad de redes, entusiasmada por empezar una nueva función de Casados con Hijos, que llena el Gran Rex en cada encuentro con el público.

Francella se asomó tras bambalinas y tiró un beso hacia la cámara, mientras se preparaba apara su inminente ingreso al escenario. Este tipo de videos son compartidos en la cuenta de Instagram de Peña todos los días, en lo que muestra el detrás de escena del espectáculo, su vínculo con sus compañeros, cómo la peinan y maquillan y su ingreso a las funciones grabadas desde la parte de atrás del decorado.

Florencia Peña habló sobre su vínculo con Casados con Hijos a través de los años

Casados con Hijos salió al aire entre 2005 y 2006, pero sus repeticiones continúan al aire de Telefe hasta el día de hoy. "Siempre defendimos mucho que Casados con hijos es Casados con hijos. No van a ver otra cosa. Sí obviamente entendemos la deconstrucción, somos parte de eso, yo soy una mujer que además tiene puesta la bandera, pero Casados con hijos es una sátira. Casados con hijos es una crítica", comentó la actriz de series como Botineras y Quiero vivir a tu lado. Y sumó: "No es literal. De hecho cuando arrancamos lo que le costó un poco al público fue entender que no era literal: nos estábamos riendo y estábamos satirizando a la familia tipo".

"Ya es una crítica todo lo que sucede dentro, como Los Simpson, siempre es políticamente incorrecto, pero de alguna manera nos estamos riendo del machismo, nos estamos riendo de qué significa ser una mamá con dos hijos, si hay que cocinar, si no hay que cocinar. Está intacto Casados, y se nota que está intacto porque pasaron muchas generaciones y lo siguen mirando y sigue estando vigente. No a muchos productos les pasa eso", concluyó la conductora en diálogo con Infobae.