Carmen Barbieri reveló que tuvo un noviazgo con un famoso actor de Telefe

La conductora de Magazine recordó la insólita situación que vivió con un exnovio. Tras la intervención de Estefi Berardi, reconoció que el protagonista de la historia era un popular actor.

Carmen Barbieri recordó el insólita situación que vivió con un exnovio y la anécdota le jugó una mala pasada. La conductora de Mañanísima estaba hablando sobre lo que contó Eugenia "La China" Suárez tras romper con Rusherking y su panelista Estefi Berardi la hizo confesar con qué famoso actor argentino tuvo una relación.

Mientras hablaban sobre la China y sus amores del pasado, Barbieri aportó: ‘’A mí se me arrodilló uno para que no lo deje’’. Tras escuchar la revelación Berardi indagó, pero la conductora no quiso dar nombres: ‘’No voy a decir, yo lo amaba muchísimo y él a mí, pero los celos eran terribles’’.

— ¿Famoso?

— No voy a decir.

— Ya sé quién es.

— No lo vas a decir tampoco.

— Es un actor. Francella.

— Por favor, no nombren a gente...

— Pero me di cuenta, porque ya habías hablado de que él era celoso.

— ¡Pero qué cosa esta! Es brava.

— Era Francella.

— No, tiene familia. No lo metamos a Francella que está tranquilo con su vida. Se sacó de encima a esta mujer que lo llevaba por el mal camino. Lo hacía mediático.

— Yo me lo imagino a Francella arrodillado.

— Le va muy bien con su mujer, Marynés, que es hermosa.

— ¿Y qué tiene que ver si fue hace un montón?

— Fue hace un montón. No podemos hablar. No podemos tocar gente, cosas. ¡Basta de hablar de mi vida privada!

Carmen Barbieri y Guillermo Francella fueron novios

Pese a la incomodidad del vivo, Carmen reveló el año pasado que tuvo un noviazgo con Guillermo Francella, cuando este estaba lejos de ser el actor consagrado de la actualidad. En ese entonces, ambos eran jóvenes, y según el relato de la madre de Fede Bal, la relación duró casi dos años.

“Salí dos años con él, es divino. Te morís de la risa. Yo estaba muy enamorada de él pero se terminó”, comentó la capocómica. “Me hacía reír mucho. Cuando empecé a salir con él no era este Guillermo Francella. Venía haciendo teatro off hacía rato y tenía una inmobiliaria con su hermano, que le mando un beso enorme. Quiero mucho a su familia”, aclaró.

La conductora recordó una de las tantas anécdotas que vivió con el protagonista de Casados con Hijos. “Íbamos en el auto, haría un mes que estábamos saliendo. Era verano, íbamos a Carlos Paz. Y yo le pregunte: ‘¿cómo era tu nombre?’. Pero no es que no sabía el nombre Guillermo, no me acordaba el apellido. Paró el auto y me dijo: ‘¿cómo que no sabés mi nombre?’ Se enojó de una manera que me causo gracia... y me hizo bajar del auto”, contó.

“Yo me bajé en plena ruta, nos faltaban pocos kilómetros para llegar a Carlos Paz y me bajé descompuesta de la risa. Me tiré en el pasto a reírme. Dije: ‘que tipo gracioso’ y se fue. Nunca más volvió a buscarme. Tendría que haberlo dejado ahí”, bromeó y agregó: “Le mando un beso enorme porque tiene una familia que adoro. No quiero faltarle el respeto a su mujer. Éramos novios de muy jovencitos”.

Anteriormente, En 2020, invitada en Hay que ver, la actriz se refirió a su vínculo con Francella: “No convivíamos pero los fines de semana se quedaba en casa. La pasamos muy bien. Yo amaba a su madre y a toda su familia, una gran familia. Pero ahora tenemos una relación distante. Me saluda, pero de lejos”.