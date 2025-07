Chau Shein y Temu: esta es la verdadera mejor opción para comprar online

El verdadero ahorro está en una alternativa que pocos consideran.

Las compras desde Argentina en plataformas internacionales de e-commerce siguen creciendo a paso firme. Aunque Shein y Temu son dos de las más populares, hay una tercera opción que se destaca por su variedad, precios más accesibles y una trayectoria de más de una década: AliExpress.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), AliExpress se convirtió en 2024 en la página más utilizada por los argentinos para adquirir productos del exterior, superando incluso a gigantes como Mercado Libre, Amazon y Tiendamia. Este sitio de origen chino cuenta con una experiencia de más de 10 años en el mercado y ofrece una oferta más económica que sus competidores directos.

¿Los precios son tan diferentes?

Para tener una idea clara de las diferencias de precios, comparando prendas de indumentaria en las tres plataformas se observan estos valores:

Un pantalón de jean para mujer cuesta $19.420 en AliExpress, $26.680 en Temu y $40.000 en Shein. En el caso del pantalón de jean para hombre, los precios son $30.750, $42.320 y $58.400 respectivamente. Las botas de cuero se consiguen desde $34.385 en AliExpress, mientras que Temu y Shein las ofrecen a $47.290 y $58.400. Finalmente, una campera para hombre cuesta $55.590 en AliExpress, $59.160 en Temu y $63.800 en Shein.

Cómo son las regulaciones para la compra en estos sitios

En cuanto a las regulaciones para comprar en estas plataformas desde Argentina, la carga tributaria aplicada a las importaciones bajó significativamente del 67% al 21%, manteniendo el cobro del IVA. Además, el límite para importaciones eventuales a través de courier y pequeños envíos se amplió de 1.000 a 3.000 dólares.

Las compras que no superen los 400 dólares quedan exentas del pago de aranceles de importación. Sin embargo, el régimen de pequeños envíos limita estas compras a cinco por año, mientras que para los envíos vía courier no existe restricción en la cantidad. Por último, cada paquete no debe exceder los 50 kilogramos, sin importar el peso total del envío.

Con estas condiciones y la oferta económica que propone, AliExpress se posiciona como una alternativa cada vez más elegida por los consumidores argentinos que buscan comprar en el exterior sin pagar precios elevados ni superar los límites legales de importación.