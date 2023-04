La desopilante confesión de la China Suárez tras su ruptura con Rusherking: "Me arrodillé"

La actriz dio a conocer una situación que vivió en una relación amorosa. "La China" Suárez se pronunció semanas después de haber anunciado su separación de Rusherking.

Eugenia "La China" Suárez habló sobre sus relaciones amorosas y dio un sorprendente dato semanas después de su separación de Rusherking. La actriz de Casi Ángeles y Solamente Vos dio detalles de algunas humillaciones que protagonizó en una pareja anterior.

"Me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía 'te amo pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez", comenzó su relato Suárez en diálogo con Grego Rosselló en su ciclo de YouTube.

Suárez recordó el momento exacto en que su expareja la dejó y reveló su actitud: "Yo me acuerdo que me arrodillé. Me vi. Fue durísimo. Como la desesperación de decir 'qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje'. Porque me decía 'te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos'. Y yo le decía que iba a cambiar".

"Cosas que una hace en momentos de desesperación que después, la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar", concluyó Suárez.

Suárez anunció en sus redes su ruptura amorosa a principios de abril y escribió: "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida".

La angustia de Carmen Barbieri por la separación de "La China" Suárez y Rusherking

La capocómica habló sobre el vínculo de los músicos en diálogo con los panelistas de su ciclo, Estefanía Berardi y "Pampito" Perelló. "Separación tras separación. Yo quiero que la gente se ama, que sigan toda la vida hasta que sean viejitos. ¿Es verdad la separación de la China?", enunció la diva.

Pampito: Con Estefi no queríamos creer, pero es verdad.

Estefanía Berardi: Ella la confirmó.

Carmen: A mí me duele que sea verdad porque estaban tan bien. Se amaban. Estaban tan juntos. Se los veía divinos a los dos. Ella había cambiado, estaba más linda todavía con ese amor.

P: Los dos dijeron que se separaron en buenos términos. Pero se dijo que ella estaba saliendo con Trueno…

C: Y con un futbolista. Ahora van a empezar a hablar. ¡Que dejen tranquila a la China un tiempo! Si está sola, está sola…

E: En el posteo que hizo, ella dice que quería envejecer al lado de él…

C: Ella iba a envejecer más rápido que él porque ella es más grande.