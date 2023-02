Nancy Pazos reveló su calvario personal al aire: "Me echaron"

La periodista Nancy Pazos contó su dura historia de superación personal y se quebró al hablar de su adolescencia.

Nancy Pazos se largó a llorar en A la Barbarossa (Telefe) cuando repasó su dura historia de superación personal y el momento más difícil que le tocó vivir siendo adolescente. "Me echaron de casa", se sinceró, quebrada en lágrimas.

Todo empezó con un informe donde recordaron el paso de Nancy por el teatro infantil al poco tiempo de separarse de Diego Santilli. En ese momento Paulo Kablan remarcó que su compañera "en los peores momentos sale a pelearla" y la cámara automáticamente se posó en la periodista, muy emocionada por las palabras de cariño. Secándose las lágrimas, la panelista del magazine expresó: “Soy una persona que la peleé desde muy chica. Es cierto, que hay gente que te saca lo mejor y lo peor. A mí es muy fácil sacarme un puercoespín para salir adelante. Fue una infancia muy difícil, muy humilde y muy digna. Con padres muy jóvenes”.

“Lo que a mí me pasó, y me pasa, es que fui mamá muy chica y no porque haya tenido hijos. Sino por razones que me dio la vida. Mi cabeza me hizo pensar y ver cosas desde muy chica... una de las cosas más dolorosas que yo viví fue que a los 8 años mi mamá, que está allá arriba, preguntarme ‘¿me separo de papá o no?'. Imaginate para que a una nena de 8 años la madre le hable así. Yo era rara, a esa edad solo leía libros, que fue lo que me salvó", agregó.

Ese recuerdo destrabó una triste revelación sobre la relación con su mamá que Nancy le compartió a todos en el equipo: “Yo me fui de mi casa a los 17. Me echaron de casa. Yo era muy liberal, sexualmente hablando, y mamá no lo entendía. Me echó y yo en ese momento estaba embarazada. Ella no sabía”.

“Me quedé con el dolor, pero pude zafar. Con mamá no pude hablar porque había un montón de cosas que no podía entender y yo las dejé pasar. Las traté conmigo, con terapia. De hecho, mis hijos lo que más valoran es que, sabiendo mi historia de que en algún momento mi mamá se había equivocado conmigo y que yo a los 17 años me quedé sola, cuando mi mamá se enfermó vino a casa, yo la traje porque estaba con demencia senil y fue dificilísimo para todos vivir esos 7 u 8 meses finales”, finalizó.

El tenso cruce entre dos figuras de Telefe: "Eso pensás vos"

Dos figuras de Telefe volvieron a protagonizar un tenso cruce al aire, esta vez por las polémicas actitudes de Walter "Alfa" Santiago en la casa de Gran Hermano. "Eso pensás vos", enfrentó una de las protagonistas de la discusión a su colega, con quien ya había tenido otros picantes intercambios en el pasado.

Alfa es sin dudas uno de los participantes más polémicos de la actual edición de Gran Hermano y muchas de sus actitudes generan mucha repercusión en las redes sociales. Una de sus últimas acciones que hizo explotar a las redes fue que le puso el dedo en la boca a Camila mientras dormía y Ariel lo expuso ante el resto.

"Esta es la imagen de la discordia", presentó el tape del polémico momento Georgina Barbarossa en su programa de Telefe. Esto le dio el pie a Nancy Pazos para ir contra Alfa, a quien tiene entre ceja y ceja: "No está bueno lo que está haciendo... Ariel obviamente que se agarra de eso, pero la realidad es que cualquiera tendría que haber reaccionado ante esto".

Por su parte, Gastón Trezeguet consideró que Pazos exageraba en su apreciación, pero la panelista insistió y hasta insinuó que Camila había sido abusada por el sexagenario participante. "Lo que yo creo es que no haya tenido una intención, ni mucho menos. Más allá de eso, es complicado hacerle un planteo como este a una persona como Alfa", opinó por su parte Noe Antonelli.

Además, la panelista apuntó contra Ariel, al acusó de no ser "honesto". "Eso pensás vos", la cruzó Nancy Pazos, lista para seguir desarrollando su opinión, pero fue cortada en seco por Barbarossa, que le volvió a dar la palabra a Antonelli y le reclamó a Pazos que la dejara terminar. Irónica, Noe Antonelli deslizó: "Sí, déjenme hablar".

"Recién estaba hablando y me habló encima, y callé", se quejó algo exaltada Pazos, mientras su compañera la ignoraba y seguía exponiendo lo que pensaba, apuntando contra Ariel. Con los tonos de cada una elevándose cada vez más, el tenso cruce terminó con Antonelli remárcandole a su compañera: "Vos pensás eso, yo no".