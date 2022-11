Nancy Pazos contó que abortó a los 19 años

La periodista contó su historia de vida y reveló cuán duro fue afrontar la decisión de abortar a sus 19 años. Nancy Pazos habló de la superación económica que logró gracias a su trabajo.

Nancy Pazos recordó que abortó su primer embarazo a sus 19 años, en medio de un contexto familiar y económico complicado. La periodista recordó su infancia y sus primeros pasos en el medio donde trabaja.

"Yo estaba trabajando en un puesto administrativo, tenía algo de dinero, y decidimos con mi novio de ese momento irnos de viaje un fin de año", comenzó su descargo la conductora de radio y analista política y agregó que se había enemistado con su madre por ese motivo, ya que ésta tenía valores muy tradicionalistas.

"Además yo en ese momento necesitaba tomar una decisión fuerte. Estaba embarazada, tenía 19 años y tenía re claro que no quería ser mamá y, cuando volví, aborté. Fue un aborto en un momento trágico, en condiciones nefastas. Fue una de las cosas que más me llevó a luchar tanto por la ley. Yo salvé mi vida de casualidad", continuó Pazos y contó que el contexto histórico en que ese aborto se dio le hizo sentir culpa por lo que hizo. "Fueron años de terapia tratanto el tema porque la culpabilidad era muy fuerte. Fueron momentos durísimos", cerró en PH, Podemos Hablar.

El recuerdo de Nancy Pazos sobre su infancia

"Me acuerdo cuando ya no quedaba nada y mamá me mandaba a pedir fiado al almacén de la vuelta porque a ella le daba mucha vergüenza hacerlo... (se quiebra). Entonces cada vez que opino frente a un micrófono o dialogo con un político respecto de tanta gente que no logra llegar a fin de mes, lo hago con autoridad", comenzó su descargo Pazos en diálogo con Infobae. Y sumó: "Sé de qué se trata. Llevo esa sensación en el corazón. Lo viví. Yo sé el pudor que da. Porque muchas veces la gente se siente culpable de ser pobre. La pobreza avergüenza, te quita la dignidad".

Pazos contó que hoy vive en un barrio privado en Pilar pero no dejar de mirar la vida desde el lugar en que se estaba cuando era niña. "A veces, cuando comparo precios o hago cuentas sobre cosas de la casa, mis hijos me dicen: ´Ah, claro, como vos fuiste pobre...´ Sí, y lo reivindico, les explico mi gratitud por ese pasado. Por abrir mi óptica y, por ende, hacerme empática desde la lógica. Y te aseguro que ellos aprenden esa lección", agregó la expareja y madre de los hijos de Diego Santilli.