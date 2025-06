Se vendió Telefe: los detalles que dio Ángel de Brito sobre la histórica noticia

Se vendió Telefe: los detalles que dio De Brito sobre la histórica noticia.

La situación de Telefe -canal de la televisión abierta en crisis- parecería que llegó a una instancia definitiva, según un anuncio del periodista Ángel de Brito. "Finalmente vendido", escribió el conductor de LAM en su cuenta de Twitter: los primeros detalles sobre el comprador que se habría quedado con la señal.

"Telefe finalmente vendido a un empresario argentino, como principal accionista. Se vienen varios cambios en la empresa. La semana que viene sería el anuncio. Habrá polémica…", sostuvo Ángel de Brito a través de cuenta de Twitter sobre la situación actual del canal. Aunque no se sabe quién compró Telefe, había trascendido que uno de los interesados era el productor Gustavo Yankelevich y un grupo de socios extranjeros. Yankelevich fue el histórico director artístico del canal entre 1988 y 1999, la "época de oro" de la señal.

Según información que compartió días atrás el periodista Nacho Rodríguez en Mañana Sylvestre (Radio 10) Telefe tenía un valor de 120 millones de dólares, pero lo "fue perdiendo a medida que fue pasando el tiempo con los diferentes escándalos que fueron sucediendo como el caso Marley y el caso Corazza". "El acuerdo está en un 80% confirmado y Gustavo Yankelevich va a llegar de manera transitoria para hacer una limpieza interna entre uno y dos años de gestión y después, seguramente, se pueden desprender", agregó el periodista.

"A partir del 1 de junio empezaron en Telefe los retiros voluntarios abiertos para quien quiera irse, del 130% (...) Gustavo Yankelevich no quiere saber nada con los dos gerentes de programación Dario Turovelzky y Guillermo Pendino", cerró el periodista en el programa radial. Por el momento no se sabe si su información es certera, pero en caso de que lo sea recién se confirmará de manera oficial -según el anuncio de Ángel de Brito- la semana que viene.

El reconocido actor que confesó la traición de Yankelevich: "Nunca más"

Arturo Puig, reconocido actor que tiene un lugar privilegiado en el corazón de muchos argentinos por la telenovela Grande, Pa, se metió de lleno en una fuerte polémica al hacer público un feroz conflicto que tuvo con el empresario del entretenimiento Gustavo Yankelevich, a raíz de la obra teatral Piel de Judas. La obra, que tuvo el protagónico de Susana Giménez, se presentó en Punta del Este durante la temporada invernal del año pasado y contó con la dirección de Yankelevich en vez de la de Puig (cuando este ocupó este cargo durante su temporada en Buenos Aires).

"Siempre se encuentra uno con alguna traición. Con Gustavo estoy distanciado", admitió Arturo durante una entrevista con el programa radial Sola en los bares (radio Conexión abierta) al referirse al estado de su vínculo con Yankelevich. "Fue una especie de traición. Sobre todo la manera, porque creo que yo hubiera preferido que me hubiera invitado a tomar un café y haber hablado. Y no por teléfono, por WhatsApp... me pareció que no era (la manera) después de una amistad de tantos años y de haber trabajado mucho juntos", sumó.

Muy dolido por la actitud de quien fue una de las mentes claves de Telefe en los '90, sentenció: "No nos hablamos nunca más. Nos conocemos desde muy jóvenes y pasamos muchas cosas juntos". "'La convencí a Susana para hacer Piel de Judas, pero la voy a dirigir yo', me dijo. 'Ah bueno, qué bien', le respondí", explicó respectó a los argumentos que le dio Gustavo Yankelevich para robarle el cargo de director. Luego de esa tensa charla, no volvieron a comunicarse.