Un concursante de Gran Hermano abandonará la casa el lunes.

Gran Hermano es el reality show con más audiencia de la televisión argentina y en recientes encuestas hecha en las redes sociales se puede ver quién será el próximo eliminado del programa. El buen rating del ciclo puede verse también en la gran cantidad de interacciones que se generan en redes antes de cada gala de eliminación.

En esta ocasión, la gala de eliminación será doble y se repartirá en dos noches diferentes: este domingo 8 de junio se sacará de placa a aquellos participantes que menos votos tienen, mientras que mañana 9 de junio se anunciará al eliminado y este deberá abandonar la casa de Gran Hermano.

Como es usual cada fin de semana, los influencers dedicados a Gran Hermano Fede Bongiorno y Gastón Trezeguet hicieron encuestas en Twitter y miles de personas votaron quién quieren que se vaya de la casa de Telefe. Según el posteo de Bongiorno, Juan Pablo es el concursante que se iría con el 35% de los votos, mientras que Katia tiene el 34, Eugenia tiene el 27 y Ulises, el 3. Por su parte, la encuesta realizada por el participante de la primera edición de Gran Hermano en Argentina tiene resultados casi iguales: Juan Pablo con el 32%, Eugenia con e 35, Katia con el 28 y Ulises con el 3.

El descargo de Marley sobre Santiago del Moro como conductor

"Yo he ido al programa de él, al Millonario (Quién quiere ser millonario) […] Él, cuando pasó a Telefe me dijo ‘paso a Telefe’, le di la bienvenida. Y yo he ido a su programa, pero más de esa relación no he tenido", reveló Marley sobre Santiago del Moro como presentador. Y cerró: "Él es bastante particular. Es de irse… O sea, yo fui al programa, se fue y no saludó, ¿viste? Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo. Pero tiene esas cosas que, yo fui, me senté ahí, pero no sé si se enojó con algo, conmigo, o qué. Yo hice una hora y media de programa ese día, capaz que se había enojado".

Sandra Priore, sobre su paso por Gran Hermano

"Es como que te metés en un retiro espiritual sin absolutamente ningún estímulo: ni alcohol, ni sexo, ni redes. Estás limpia durante un tiempo determinado de vos y para vos. De todo. De kilos, de cabeza... He trabajado mucho la ansiedad con respecto al cigarrillo. Me siento mucho más pensante, más medida. Antes por ahí no lo era tanto", comentó la exparticipante en diálogo con el medio Gente. Y siguió: "Si bien ya estaba mucho más tranquila que años anteriores, era como dije en el casting: antes escupía y después pensaba. Hablaba y después por ahí me arrepentía. En la casa escuchás mucho más, y eso te hace pensar. Escuchar, no interrumpir, también habla de vos".

Al mismo tiempo, Sandra habló de sus hijos y detalló: "Las dos más grandes viven con sus parejas. Siempre me apoyaron en todo, pero cuando esto se empezó a extender y se volvió más oficial, no les gustó tanto. Nunca me lo dijeron directamente, pero yo me daba cuenta por cómo reaccionaban. Respondían tarde, me tiraban un 'qué bueno' y listo. A la más grande no le gusta nada la exposición. Después me dijeron cosas lindas, como que estaban orgullosas, que no esperaban que fuera así. Fue raro, porque me conocen, pero me vieron desde otro lugar".