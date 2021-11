Se pudrió todo entre Martitegui y La Tigresa Acuña en MasterChef: "Hago el gesto que quiero"

MasterChef Celebrity 3 empezó con un tenso momento entre "La Tigresa" Acuña y Germán Martitegui, por Telefe. "Hago el gesto que quiero", le dijo él.

MasterChef Celebrity 3 Argentina empezó con todo por Telefe, no solamente por el altísimo rating que tuvo sino también por algunos cruces muy tensos que se vivieron en el reality show de cocina que conduce Santiago del Moro en la televisión abierta nacional. En esta oportunidad, uno de los momentos más tensos y calientes en vivo fue el que protagonizaron Germán Martitegui y Marcela "La Tigresa" Acuña, con Damián Betular como el tercero en discordia.

A la hora de entregar una de las primeras preparaciones en general del equipo rojo, la capitana y exboxeadora profesional se enfrentó casi involuntariamente a "Tegui" mientras este último le entregaba la devolución ante la atenta mirada del resto del jurado, de Del Moro y de los otros participantes famosos en el programa en el estudio del canal.

MasterChef Celebrity 3: el tenso cruce en vivo entre Germán Martitegui y La Tigresa Acuña

La elaboración inicial para ambos conjuntos consistió en la tortilla francesa, más conocida como omelette por estas tierras, que en su caso estuvo relleno de jamón y queso azul, además de un pincho de pollo y vegetales con tres licuados frutales.

Apenas lo vio, la cara del especialista encargado de las devaluaciones lo dijo absolutamente todo, ya que expresó un rostro de desagrado y puso en alerta instantánea a la formoseña, quien casi a modo de defensa le rogó. "No hagas ese gesto porque está riquísimo”.

Al instante, directamente Martitegui miró a "La Tigresa" Acuña, se rió y la retrucó en forma contundente: "Yo hago el gesto que quiero". Con la tensión en el aire, aunque entre risas, agregó a los pocos segundos: "A riesgo de salir con un ojo negro, mirá cómo te contesto...".

Sin embargo, fiel a su estilo irónico y aunque la situación picante vivida en el piso de Telefe no tenía nada que ver con él, Betular se metió en el medio y acotó "que fuerte va a ser esto", luego de haber hecho la típica mueca del boxeo con sus puños.

"Tomé conciencia del peligro que corre mi vida con ustedes dos acá y yo criticándole la comida, pero igual me la banco", desafió filosamente el cocinero mientras las cámaras enfocaban a "La Tigresa" y también a la exjudoca Paula "La Peque" Pareto, ya que las dos fueron brillantes y campeonas mundiales en sus respectivos deportes.

Cuando el jurado se disponía a beber uno de los licuados, Acuña, que se quedó con la merienda e hizo ganar a su equipo rojo, le dijo "te recomiendo que lo revuelvas un poquito". No obstante, la respuesta incómoda, al estilo Martitegui, no se hizo esperar: "Odio que me recomienden cosas cuando estoy comiendo".

El omelette que desató la ira entre La Tigresa Acuña y Martitegui en MasterChef por Telefe.

Quiénes son los participantes famosos en MasterChef Celebrity 3 por Telefe

En busca del premio mayor de un millón y medio de pesos para el ganador o la ganadora de la competencia, en el certamen gastronómico dicen presente María del Cerro, Charlotte Caniggia, "Juariu", Miguel Ángel "Tití" Fernández, Gastón Soffritti, Catherine Fulop, Paulo Kablan, Luisa Albinoni, Paula "Peque" Pareto, Marcela "Tigresa" Acuña, Denise Dumas, Micaela "Mica" Viciconte, José Luis Gioia, Héctor "Negro" Enrique, Tomás Fonzi y Joaquín Levinton.

De esta manera, quedaron afuera algunas figuras a las que se mencionó en algún momento, como por ejemplo Fabián Gianola, Celia María Cuccittini (la madre de Lionel Messi), Wanda Nara, Andrea del Boca, Susana Giménez y "Zulemita" Menem.