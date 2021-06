"La Chabona" se enfrentaría a la "Tigresa" Acuña en la noche de Yao Cabrera vs Maidana

El mánager de Yao Cabrera confirmó que está gestionando para que La Tigresa Acuña pelee contra La Chabona antes de que el Chino Maidana se enfrente a Yao Cabrera.

Tras la aceptación pública por parte de Marcos Chino Maidana del desafío que le propuso Yao Cabrera, los organizadores confirmaron que la pelea se llevaría a cabo en diciembre mientras están gestionando una pelea femenina para acompañar la velada, que sería entre "La Chabona" y Marcela "La Tigresa" Acuña. En caso de que la ex pugilista no acepte el convite, buscarán "a otra boxeadora del mismo tenor", reveló el mánager de Yao Cabrera, que también contó que tiene "cerrados" a Fabio "La Mole" Moli y Gonzalo "Patón" Basile.

Hace solo unos días, el Chino Maidana volvió a sorprender a todo el país. Esta vez no se trató de algo que hizo con sus puños, que lo convirtieron en una estrella mundial, sino porque aceptó el desafío para boxear que le realizó Yao Cabrera. El youtuber uruguayo vio la pelea (y las tremendas ganancias) entre la leyenda del boxeo Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul, y decidió retar al santafesino a una exhibición: "Si pierdo me voy de la Argentina para siempre". "Te voy a fajar para que te vayas del país", respondió contundente Maidana.

En diálogo con el portal de Crónica, el mánager de Yao Cabrera, Christian Manzanelli, confirmó que la pelea se realizaría en diciembre en el Luna Park, y lo recaudado sería donado. Mientras el influencer uruguayo busca algún ex boxeador que lo entrene, su representante reveló que está gestionando a una ex pugilista para que se enfrente a "La Chabona", una de las figuras de las redes sociales que más creció en el último tiempo. En caso de conseguirlo, su rival sería Marcela "La Tigresa" Acuña. Si no prosperan las negociaciones con Acuña, Manzanelli aseguró que buscará "a otra boxeadora del mismo tenor".

El mismo representante también contó que tiene "cerrados" a otros dos peleadores muy reconocidos por el público: Fabio "La Mole" Moli y Gonzalo "Patón" Basile. Mientras Manzanelli busca hacer crecer esta insólita pelea, Yao Cabrera, "La Chabona" y otros influencers se encuentran en una casa de la ciudad Villa Carlos Paz filmando un reality show que se transmite por las redes sociales. Hace unos días quien se metió en el tema fue Santiago Maratea, otro reconocido influencer local. “Chicos, ¿ustedes creen que si Yao pierde se va a ir del país?”, descreyó el instagramer argentino. Cabrera no dejó pasar el comentario y desafió a Maratea, aunque no a pelear, sino a que se sume a la organización de la pelea.