La confesión íntima de Vicky Xipolitakis con Germán Martitegui: "A mí me gusta"

Vicky Xipolitakis reveló en No es tan tarde que su relación con Germán Martitegui tiene una cuenta pendiente.

Vicky Xipolitakis pasó por No es Tan Tarde y dejó una inesperada confesión íntima sobre su relación con Germán Martitegui, a quien conoció en la segunda edición MasterChef Celebrity. Si bien pareció que todo era para las cámaras, el reconocido chef y la mediática construyeron un vínculo inesperado tras el paso de Vicky por el reconocido certamen gastronómico en el que Martitegui es jurado y que pronto comenzará a emitir su tercera temporada.

Las medianoches de Telefe cambiaron radicalmente desde que comenzó No es tan tarde, con la conducción de Germán Paoloski. Cómodo en su nuevo late night, el conductor recibió a Vicky Xipolitakis, que dejó una serie de revelaciones que inmediatamente generaron repercusiones. Fiel a su estilo, "La Griega" apeló a su sinceridad y espontaneidad para aceptar los desafíos que le proponía Paoloski. Mientras jugaban a la "Ruleta picante", quedó flotando una de las preguntas, cuya sincera respuesta de Vicky rápidamente se volvió viral por tratarse de una relación muy comentada hace unos meses.

"Me parece que querías contestar la 8 y esa es, ¿con qué famoso local fantaseaste? Local, porque muchas tiran Brad Pitt, Ricky Martin, pero es local", la apuró Germán Paoloski a Vicky Xipolitakis. Sin ruborizarse, la mediática replicó mencionando a un famoso, aunque sin ahondar mucho más: "Ay, me encantaría decir alguien de acá para hacerlos sentir bien. ¿Lucas me gusta alguien argentino? Alguien argentino que no sea Martitegui. La verdad no tengo".

Atento y conocedor del medio, el conductor repreguntó si el jurado de MasterChef Celebrity era una de sus fantasías. "A mí me gusta enamorarme. Bueno él sí, Germán es una fantasía pendiente", reconoció la mediática, sin pelos en la lengua y dando por cerrado el tema. Si bien mucho se rumoreó sobre un noviazgo entre ellos, lo cierto es que Vicky Xipolitakis y Martitegui mantienen una inesperada amistad que no temen mostrar en redes sociales.

La revelación de Martitegui sobre Vicky Xipolitakis

Hace un tiempo, Germán Martitegui sorprendió en Cortá por Lozano al admitir que Vicky Xipolitakis había logrado cosas impensadas en él. "Me ayudó a mostrar mi lado más humano", reconoció el famoso chef sobre el tiempo que compartieron en la segunda edición de MasterChef Celebrity. Cabe recordar que en su momento hubo muchos rumores sobre si tenían una relación amorosa, dada la química que se notaba que había entre ellos y que traspasaba la pantalla. De cualquier forma, no hubo romance y a Vicky le quedó como una "fantasía pendiente".