Santiago del Moro frenó en seco a Camila de Gran Hermano en vivo: "Más respeto"

Santiago del Moro le paró el carro a Camila Lattanzio mientras estaban en vivo en Gran Hermano y miles de usuarios de las redes sociales criticaron al conductor por su actitud.

Santiago del Moro apuntó duramente contra Camila Lattanzio, participante de Gran Hermano (Telefe), mientras estaban al aire, preparándose para la última gala de eliminación. La actitud de Del Moro llamó la atención de todos los "hermanitos" y de los televidentes, quienes se sorprendieron por su hostil trato hacia la joven y manifestaron su repudio en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el conductor anunció que los exparticipantes de la casa iban a enviarles saludos a los actuales. "Hoy no van a entrar por la puerta, sino por la TV. ¿A quién les gustaría ver? Arranquemos con el primer saludito de buena onda”, introdujo Del Moro. De fondo, se escuchó la voz de Camila diciendo: "Ah, ¿era mentira?".

Acto seguido, apareció un tape de Martina Usher Stewart, la segunda eliminada de la casa, enviándoles un saludo a los "hermanitos". “¡Hola! ¿Se acuerdan de mí? Bueno, queda muy poco tiempo adentro de la casa. A meterle fuerza, que sus familiares los están esperando afuera. Espero que le metan mucha garra a la final. Se habló y se criticó mucho mi personalidad, pero a la gente que quedó adentro, habría que analizarla un poquito”.

Del Moro volvió a aparecer y Camila lo interrumpió para decirle, con un tono de decepción: “¡Cualquiera, Santi! ¡Pensé que iba a venir un artista... Lali (Espósito), qué se yo!”. El conductor la frenó en seco y le respondió: “Escuchame una cosa, pará, pará, pará. Más respeto con este programa que esta gente entró primero que vos, Camila. Es Martina, segunda eliminada...".

Camila intentó explicarle que no era nada en contra de Martina, sino que realmente pensó que iba a entrar un artista a la casa. “Es que pensé que… Porque yo estoy esperando mucho a un artista que nos cante, y nada, pensé que iba a venir…”, se disculpó. Del Moro aprovechó la oportunidad y les aclaró a los "hermanitos" que muchos músicos se contactaron para aparecer, pero que Gran Hermano "considera que todavía no es momento para que ingrese un artista". "No sabemos si lo va a considerar en esta edición o esperará a otra. Puede entrar alguien o no, todavía faltan unos días, así que las sorpresas siguen”, cerró el conductor.

