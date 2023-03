Se cayeron las caretas: filtraron el repudiable gesto de Marcos y Valentina hacia Camila en Gran Hermano

Los fanáticos de Gran Hermano apuntaron contra Marcos Ginocchio y su hermana Valentina por sus tratos hacia Camila Lattanzio.

Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos Ginocchio, fue repudiada en las redes sociales por un gesto inesperado que tuvo hacia Camila Lattanzio en Gran Hermano 2022 (Telefe), justo cuando estaban por cenar. El hecho dejó en evidencia que los hermanos que se muestran como los "buenos" de la casa también hacen su juego.

Esta no es la primera vez que Camila siente que sus compañeros le hacen un vacío. Una de las personas en las que la joven encontró refugio fue en "El Primo", de quien parecería haberse enamorado. Valentina notó esto y tuvo un sorprendente gesto a la hora de la cena.

Todo comenzó cuando todos los "hermanitos" estaban sentados, a punto de ir a comer. Marcos estaba ubicado cerca de la punta de la mesa y en la silla de al lado lado estaba el osito de peluche que Camila había dejado para asegurarse su lugar junto al joven salteño. Sin embargo, apenas Marcos vio a su hermana acercarse, agarró al peluche y se lo dio a Valentina para que lo sacara.

La joven lo tomó y, con un gesto brusco, lo apoyó en otra silla para sentarse al lado de su hermano, ignorando por completo que ese era el lugar que Camila se había reservado. Si bien Valentina se ganó un gran cariño por parte del público, algunos televidentes no dejaron pasar este gesto y plasmaron su bronca en Twitter.

"Si se quieren sentar juntos, que se cambien de lugar. Qué forros, ojalá nunca necesiten a Camila. Encima ella no les hizo nada", comentó una usuaria, completamente indignada. "Son despreciables estos dos, ojalá no necesiten de Camila nunca", observó otra persona. "Tan buenos no son...", comentó otro televidente.

El novio de Valentina Ginocchio reveló el secreto mejor guardado de Marcos

Marcos representa un gran misterio dentro de la casa debido a su personalidad. Los "hermanitos" le preguntaron muchas veces por su vida romántica, pero "El Primo" siempre esquivó responder ese tipo de preguntas. Alexis, el novio de Valentina, fue interrogado al respecto y confesó que conoció a una expareja de Marcos.

"A la ex la conocí, ya no están juntos. Ahora se distanciaron", declaró Alexis, en diálogo con A la Barbarossa (Telefe). Sin embargo, explicó que sabe muy poco sobre el joven, ya que es muy reservado y nunca cuenta cosas sobre su vida. "Entiendo que las chicas pueden gustar de Marcos, pero para mí, adentro de la casa, Marcos no quiere a nadie, no gusta de nadie. Es lo que yo veo…", concluyó.