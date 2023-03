El novio de Valentina Ginocchio reveló el mayor secreto de Marcos: "La conocí"

El novio de Valentina Ginocchio, Alexis, sacó a la luz detalles desconocidos sobre la vida privada de Marcos.

Alexis, el novio de Valentina Ginocchio, reveló lo que todos querían saber sobre Marcos Ginocchio, uno de los participantes más queridos por el público de Gran Hermano (Telefe): quién es la chica que robó su corazón.

"El Primo" representa un gran misterio dentro de la casa debido a su personalidad reservada y su timidez. En varias ocasiones, sus compañeros quisieron saber su vida amorosa, pero el joven apenas contó que tenía una exnovia. Sin embargo, salieron a la luz varios rumores de que tendría a una chica esperándolo afuera. Su cuñado rompió el silencio y contó todo lo que sabe sobre la vida sentimental de Marcos.

"Se habló de que Marcos podría tener una posible relación con Julieta (Poggio), después con Camila (Lattanzio)... Camila le iba detrás. Él es un chico tan lindo y tan amoroso...", indagó Georgina Barbarossa en A la Barbarossa (Telefe), en plena nota con Alexis. El joven francés reaccionó con incomodidad y, evitando dar demasiados detalles, dijo qué pensaba al respecto.

"Entiendo que las chicas pueden gustar de Marcos, pero para mí, adentro de la casa, Marcos no quiere a nadie, no gusta de nadie. Es lo que yo veo…", sostuvo. Y agregó que conoció a Ginocchio en 2019, cuando conoció a Valentina y a toda su familia. Acto seguido, sumó: "A la ex la conocí, ya no están juntos. Ahora se distanciaron".

Los panelistas del programa insistieron en saber más detalles, pero Alexis se mantuvo firme y respondió: "La verdad es que no sé nada más. Hay que preguntarle a Marcos". "¿Contará cosas cuando salga?", preguntó una de las panelistas presentes, a lo que el novio de Valentina respondió que no con un gesto sutil, dando a entender que Ginocchio es una persona muy reservada cuando se trata de su intimidad.

Los amigos de Marcos Ginocchio revelaron detalles desconocidos sobre el joven

Días atrás, dos amigos de Marcos Ginocchio, Juanma de la Serna y Marcos Pérez, habían conversado en LAM (América TV) sobre el joven. Juanma habló sobre las acusaciones que enfrenta su amigo por una parte del público, que lo trata de "aburrido" y de "ser una planta", ya que no juega con estrategias y habla muy poco comparado con otros participantes.

En este sentido, el joven aseguró que su amigo "es lo que ven" y que no hace un personaje, sino que en su vida privada "es una persona bastante reservada" incluso con ellos, que son sus amigos más cercanos. "Si te tiene que contar algo, siempre es a último momento y hay que forzarlo. Nosotros nunca sabemos nada de él, aunque nos llevemos re bien. Es tímido, pero aburrido no es", concluyó.

El mal momento de Marcos Ginocchio en Gran Hermano: "No puedo dormir"

La llegada de Valentina a la casa llenó de energía a Marcos y le dio muchas fuerzas para seguir. Sin embargo, el joven salteño reconoció que tiene serios problemas de insomnio y que eso lo lleva a tener un mal estado de ánimo. Su hermana, quien lo conoce más que nadie dentro de la casa, se dio cuenta de esto inmediatamente y le preguntó si estaba bien. "Te noto súper bajo de energías", le dijo.

“Estoy bajo de energías, sí. Estoy muy cansado, durmiendo poco. Me quedo adentro de la cama, pero no puedo dormir”, comenzó "El Primo". "Desde que llegaste vos fue otra cosa, me cambió la cara, digamos… Estoy disfrutando mucho de los mensajes que me trajiste", le aseguró. Sin embargo, su hermana insistió en que no lo veía bien y en que estaba mucho más delgado.

"Tratá de dormir más, y si te sentís así, no hagas ayuno... Lo de no dormir creo que es por tener muchos pensamientos". Más tarde, Marcos rompió en llanto y le confesó que "tenía miedo de decepcionar a sus padres" por lo que se mostrara de él en televisión. Su hermana lo escuchó, lo contuvo y le aseguró que sus padres están muy orgullosos de él.