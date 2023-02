Marcos se quebró y le confirmó a su hermana lo que todos pensaban de él: "No es bueno juzgar"

Marcos se quebró en Gran Hermano y confirmó lo que la gente imaginaba. Su hermana Valentina fue quien lo consoló en el patio de la casa.

Marcos Ginocchio tuvo una intensa charla con su hermana Valentina en el patio de la casa de Gran Hermano. Y allí confirmó lo que todos pensaban sobre su persona. Envuelto en llanto, "El Primo" reveló datos sobre su personalidad que nunca antes había manifestado.

Tanto Marcos como Valentina Ginocchio vienen de una familia muy unida, y eso fue lo que se confirmó en esta charla que ambos tuvieron durante la tarde del jueves 23 de febrero. "Durante tanto tiempo, siempre las preguntas de los seres humanos fueron las mismas. La ciencia avanzó en todo su recorrido pero las preguntas siempre son sobre la felicidad, sobre el amor, son todas esas cosas que son fuertes para nosotros. Siempre con un interrogante abierto, ¿qué es lo que te hace feliz a vos en este instante, en este momento?", comenzó diciendo la familiar de "El Primo".

En ese momento, Marcos acotó una pequeña reflexión que ratificó su compromiso solidario con la gente que más lo necesita: "Con sólo una palabra, con sólo un gesto. No importa si es material la ayuda o desde tu parte, de adentro. Creo que esa ayuda, si recibe una persona amor, se le hace más fácil que a una que se siente mal con otras personas. No es bueno juzgar a una persona que intenta ayudar desde lo que puede. Vos decís 'no estás haciendo mucho', lo que sea suma".

"No podés demandar amor a quien no lo conoce, si vos querés que una persona te de amor demostráselo. No hay sensación más linda que ser amado. El papá es así. A todos. La mamá también, los dos son así. El papá es como que lo demuestra más, la mamá no tanto", agregó Valentina, haciendo alusión a sus padres.

Gran Hermano se enamoró de Valentina y estallaron los memes

Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos Ginocchio, no solamente enamoró al público de Gran Hermano 2022 (Telefe) sino también también al Big Brother. El dueño de la casa, parecería haber caído rendido a sus pies y hasta intentó conquistarla, hecho que desató una ola de memes.

La joven oriunda de Salta se robó el corazón de gran parte de la audiencia gracias a su calidez, su temperamento tranquilo, su amabilidad y la paz que les transmite a los "hermanitos". Incluso Gran Hermano, la voz que habla con los participantes, se mostró muy interesado en ella. Inmediatamente, el clip se viralizó y millones de usuarios hicieron memes sobre la situación.

Todo comenzó cuando Valentina fue llamada al confesionario, al igual que el resto de los familiares de los participantes. Al ingresar, la hermana de Marcos entró en compañía de Mora, la nueva perrita, a quien sostenía en brazos. "¿Qué tal tu invitada al confesionario?", le preguntó Big. "Muy bien, está un poco inquieta", contestó Valentina, mientras intentaba calmar a la perrita. El clip se viralizó y, a los pocos minutos, las redes se llenaron de memes de personas convencidas de que la voz del reality tuvo un flechazo con la joven.