Gran Hermano: el video que Valentina, la hermana de Marcos, no quiere que veas

La hermana de Marcos quiso hacer algo a oscuras, pero Gran Hermano la pescó y el video se hizo viral. Valentina Ginocchio es una de las familiares más respetadas de la casa.

Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos de Gran Hermano, se hizo viral por un video que ella no quiere que el público vea. Es que la salteña realizó una acción que pretendió ocultar de las cámaras, aunque no tuvo éxito: el ojo que todo lo ve la "pescó" dentro de la habitación y no dudó en enfocarla.

Lo que la hermana del salteño intentó ocultar con las luces apagadas fue meramente estético. Maquillándose escondida entre las camas y con la luz apagada, Valentina intentó continuar con su acto pero notó que la cámara empezó a enfocarla. En ese momento, trató de taparse con almohadones aunque no logró su cometido.

Luego, y ante la imposibilidad de seguir maquillándose a oscuras, Valentina prendió una luz y se vio con mayor claridad. De este modo, y como lo saben los seis participantes que llegaron al final de Gran Hermano, el host de la casa todo lo ve y no hay sitios donde puedan ocultarse.

Gran Hermano intentó seducir a la hermana de Marcos

Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos Ginocchio, no solamente enamoró al público de Gran Hermano 2022 (Telefe) sino también también al Big Brother. El dueño de la casa, parecería haber caído rendido a sus pies y hasta intentó conquistarla, hecho que desató una ola de memes.

La joven oriunda de Salta se robó el corazón de gran parte de la audiencia gracias a su calidez, su temperamento tranquilo, su amabilidad y la paz que les transmite a los "hermanitos". Incluso Gran Hermano, la voz que habla con los participantes, se mostró muy interesado en ella. Inmediatamente, el clip se viralizó y millones de usuarios hicieron memes sobre la situación.

Todo comenzó cuando Valentina fue llamada al confesionario, al igual que el resto de los familiares de los participantes. Al ingresar, la hermana de Marcos entró en compañía de Mora, la nueva perrita, a quien sostenía en brazos. "¿Qué tal tu invitada al confesionario?", le preguntó Big. "Muy bien, está un poco inquieta", contestó Valentina, mientras intentaba calmar a la perrita. El clip se viralizó y, a los pocos minutos, las redes se llenaron de memes de personas convencidas de que la voz del reality tuvo un flechazo con la joven.