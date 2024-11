Muniain rompió el silencio en San Lorenzo tras su enojo con Russo: "Situación extrema"

Iker Muniain no ocultó su malestar en San Lorenzo y encendió las alarmas tras irse enojado de la cancha.

San Lorenzo de Almagro volvió a caer de local, esta vez ante Belgrano por 2 a 0, y se fue silbado por sus hinchas. Y quien decidió poner el pecho a la situación fue Iker Muniain, quien reflejó cómo está viviendo el plantel este presente de forma contundente tras salir de la cancha visiblemente enojado con Miguel Ángel Russo.

El "Ciclón" no consigue levantar cabeza en el Nuevo Gasómetro, ya acumula tres partidos sin victorias y el fastidio de la gente se hizo presente durante y después del encuentro. Minutos después de la caída, el vasco se presentó ante los micrófonos y no ocultó su pesar por el mal momento.

"Si no me voy con bronca, dejo el fútbol hoy. ¿Cómo no nos vamos a ir con bronca? Llego al vestuario y estamos todos rotos, es una situación anímica extrema", comenzó diciendo el volante, que salió reemplazado en el segundo tiempo, con gestos de desacuerdo hacia el DT por la decisión de sacarlo.

Sin embargo, el exjugador del Athletic de Bilbao profundizó sobre el malestar que vienen sintiendo los jugadores: "Vienes con toda la ilusión del mundo de volver a ganar en tu cancha y acumulamos dos derrotas consecutivas con nuestra gente. La bronca es máxima, estamos muy jodidos".

Más allá de la preocupación por no poder encontrar un estilo e hilvanar triunfos, el futbolista, de 31 años, trató de mostrarse enfocado de cara al futuro: "Estas situaciones son las que a un grupo lo hacen madurar, estar unidos y confiemos en el trabajo, que es en lo único que hay para confiar, que a medida que pase el tiempo todo se vaya acomodando y se vaya revirtiendo la situación".

Muniain habló de su futuro en San Lorenzo

Por otro lado, Iker se refirió a su continuidad en el club, en medio de los rumores que lo señalan en una posible salida a River a fin de año: "Yo tengo contrato en San Lorenzo hasta diciembre del 2025. Sé que se hablan muchas cosas. Y muchas de las que se hablan son mentiras. Ahora mismo tengo la cabeza aquí".

Volantazo en San Lorenzo: no juega con Russo y se iría en el mercado de pases

La vuelta de Miguel Ángel Russo a San Lorenzo de Almagro trajo consigo no sólo algunos resultados positivos con respecto a lo que vivió el equipo en los últimos meses, sino también una renovación. Con esto, también asoma la posibilidad de que varios futbolistas se vayan en el mercado de pases y uno de ellos llegó hace pocos meses. Si bien no está confirmada su salida, es uno de los principales apuntados a cambiar de destino en 2025.

Se trata de Francisco Fydriszewski, delantero con pasado en Newell's y Argentinos Juniors que no continuaría en la institución. De hecho, el propio entrenador no le dio demasiados minutos desde su arribo más allá de que integró el banco de suplentes y sus números con la camiseta del "Ciclón" no son para nada positivos. De hecho, su última vez en el verde césped fue contra Godoy Cruz de Mendoza el pasado sábado 12 de octubre donde quedó "marcado" por errar un penal de manera insólita al "picar" la pelota, por lo que de ahí en más no volvió a jugar y su futuro estaría lejos del club.

Francisco Fydrisewski no juega en San Lorenzo de la mano de Miguel Ángel Russo y se iría en el mercado de pases.

Con sólo 92 minutos disputados en cuatro partidos, el "Polaco" seguiría su carrera en Universitario de Perú para competir en la Copa Libertadores del año próximo. Hasta el momento fue el club que se interesó en él para convertirse en refuerzo, aunque dependerá del acuerdo al que lleguen ambas dirigencias. Cabe destacar que el delantero tiene contrato con San Lorenzo hasta fines del 2026, al margen de que no tiene lugar en el primer equipo.

Los números de Fydriszewski en su carrera