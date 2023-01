Internas en Telefe: una inesperada salida y bronca en A la Barbarossa

Ángel de Brito reveló las internas que se desataron en A la Barbarossa por la llegada de una nueva panelista al exitoso ciclo de Telefe.

Ángel de Brito reveló en LAM las internas que se viven por estos días en Telefe luego de que se supiera que una figura dejará A la Barbarossa y otra está que vuela de bronca por una incorporación. "Está del orto", reveló el conductor del programa de espectáculos más visto de la pantalla de América TV.

Desde que comenzó a emitirse en la pantalla de Telefe, A la Barbarossa se convirtió en uno de los programas más vistos de las mañanas en la televisión argentina. Pese a algunos vaivenes y problemas en el equipo, Georgina Barbarossa conformó un panel completo para el ciclo del canal de ViacomCBS. Pero en las últimas horas, Ángel de Brito reveló que la tranquilidad que se respiraba en el programa de Telefe ya no es tal y las internas arden.

Es que el conductor de América TV contó que habrá una nueva incorporación al panel de A la Barbarossa: tras su repentina salida de LAM, Pía Shaw ya habría firmado contrato para unirse al ciclo de Georgina desde febrero, ya que en enero seguirá de vacaciones. Pese a que todos los integrantes del programa de Telefe aseguraron ante las cámaras que estaban contentos por la llegada de la nueva panelista, De Brito reveló que no sería tan así.

Luego de que Georgina Barbarossa asegurara que no sabía nada de la incorporación de Pía Shaw, el conductor de LAM explicó en el programa de América TV que Lío Pecoraro abandonará A la Barbarossa ante la inesperada llegada de la nueva panelista. Y además también aseguró que otra panelista del ciclo que conduce Georgina no está nada contenta con la incorporación de la exangelita al exitoso programa de Telefe: "La que está del 'ort' es nuestra amiga Nancy Pazos".

Se acabó el amor: Georgina destrozó a un Gran Hermano

En las redes sociales varias veces remarcaron y criticaron con dureza a Alfa por tratar a Ariel de "ballena inmunda" o insultarlo por su físico. Luego de ver un resumen de un nuevo cruce entre los participantes de Gran Hermano, quien se sumó a las críticas contra el participante de 60 años fue Georgina Barbarossa, que hace un tiempo reconoció que tuvo una breve historia de amor con Alfa antes de que ingresara a la casa más famosa del país.

"Horrible cómo habla de Ariel", comenzó filosa la conductora de A la Barbarossa en el ciclo de Telefe. Durísima, Georgina coincidió con Lío Pecoraro y calificó a Alfa de "agresivo y violento" para luego apuntar contra Nancy Pazos por algo que había dicho el día anterior y que no le había gustado nada.

"No me gustó lo que dijiste ayer de Alfa con improperios y yo no lo defendí en su momento, y me arrepiento", le recriminó Georgina Barbarossa a su panelista, que quedó sorprendida por el reto. Fue el propio Lío Pecoraro quien remarcó que Pazos había dicho que el hermanito de 60 años era un "hijo de puta" y un "nazi".