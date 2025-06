Espionaje interno: La Bicameral de Inteligencia cita a un encuentro al jefe de la SIDE para dentro de 10 días

La Comisión Bicameral de Inteligencia resolvió el último jueves convocar a un encuentro al jefe de la Secretaría del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, para que brinde explicaciones sobre el Plan de Inteligencia Nacional, que habilita al organismo a realizar espionaje interno. Se contempla como posibilidad que sean los legisladores los que concurran a la SIDE para realizar la entrevista. La cita es para dentro de unos 10 días.

“Fue una reunión muy tranquila y de consenso dónde se decidió citar a Neiffert”, explicaron desde la bicameral que tiene por misión controlar lo que se realice en el sistema de inteligencia de la Nación y que preside el senador radical Martín Lousteau. La fecha tentativa para el encuentro es el 17 de junio. Según pudo reconstruir El Destape, se le cursarán a Neiffert preguntas por escrito por adelantado para que el “señor 5” tenga información que le permita contestar las consultas y pueda dar contexto a las decisiones que tomó desde que está al mando de la SIDE.

El llamado para que Neiffert responda los requerimientos de la bicameral es por la difusión del Plan de Inteligencia Nacional 2024, que se presentó a finales del año pasado, y tal como publicó La Nación primero y luego detalló El Destape allana el camino para que la central de inteligencia realice espionaje a periodistas, economistas, académicos, sindicalistas y a cualquiera que cuestione el relato oficial del gobierno. Básicamente, habilitar a la SIDE a hacer un control social en base a un espionaje interno que está prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional.

Según pudo reconstruir este medio, la comisión parlamentaria también cursó una presentación del senador Oscar Parrilli, integrante de la bicameral de inteligencia, que hace foco en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), hoy al mando del exjefe de la SIDE menemista, Juan Bautista “Tata” Yofre. Parrilli había requerido –y la Bicameral hizo lugar este jueves- a que se solicite el Plan de Estudios, el listado de profesores y el programa de la ENI, entre otras cuestiones.

A su vez, además de Neiffert, la comisión volvió a convocar a Ricardo Ferrer Picado, ex titular de la Dirección de Inteligencia Criminal (dependiente del ministerio de Seguridad de la Nación), quien estaba citado hacía tiempo pero no concurrió por estar fuera del país, según se excusó. La convocatoria de Ferrer Picado, quien ya fue desplazado de su cargo en Inteligencia, es por un encuentro que mantuvo con Neiffert y la ministra Patricia Bullrich, entre otros actores, en el ministerio de Seguridad luego de la represión que culminó con el fotógrafo Pablo Grillo herido de suma gravedad. Según crónicas del momento, fue una reunión para organizar la seguridad de la siguiente marcha de los miércoles que se avecinaba. El punto central es que la SIDE no tenía nada que hacer allí. La Ley de Inteligencia Nacional le prohíbe a la exAFI a “realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación judicial o criminal” así como “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social” del país.

El encuentro de este jueves contó con casi todos sus integrantes (el único ausente fue el senador de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro). Entre ellos, estuvieron Lousteau, Parrilli, los diputados de UxP Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, el diputado PRO Cristian Ritondo y los legisladores de LLA Facundo Correa Llano y César Treffinger.

Espionaje interno

La reunión de este jueves en que se decidió el encuentro con Neiffert se realizó luego de que el espacio Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), que reúne a distintos organismos, presentara una nota ante la bicameral el 28 de mayo pasado para manifestar su “preocupación por la información trascendida en la prensa acerca del Plan de Inteligencia Nacional de la Secretaría de Inteligencia, así como las disposiciones de una directiva secreta que habría sido emitida ‘para ‘monitorear’ la acción de ‘grupos sociales vulnerables’” . El escrito de la ICCSI se hizo eco de una nota que el periodista Hugo Alconada Mon publicó en La Nación donde dio cuenta del espionaje interno que habilitó la SIDE mileista. Tras esa publicación, El Destape dio más detalles sobre ese plan.

La ICCSI está integrada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y la Fundación Vía Libre y reclamó “la urgente intervención de la Comisión Bicameral” tanto para “la evaluación del Plan respectivo, como del control de las acciones y normativas internas de la Secretaría que tienen como fin la vigilancia de opositores y/o de grupos vulnerables”. “En un escenario de restricciones importantes al espacio cívico nos alarma especialmente la incorporación de estas previsiones, de por sí violatorias de la ley 25.520 y de los límites que imponen los estándares internacionales a las acciones de los organismos de inteligencia de cualquier Estado. Es correcto que desde la SIDE se produzca información sistematizada para informar al Presidente, pero de ninguna manera puede hacerse sobre la base de objetivos ilegales”, destacaron desde el espacio que supervisa lo que pasa en el sistema de inteligencia.

Tal como publicó El Destape, el gobierno de Milei habilitó el espionaje interno según surge de un documento reservado que elaboró la SIDE y al que accedió este medio: El Plan de Inteligencia Nacional. El objetivo que subyace en las directivas de ese plan es la posibilidad de que la ex AFI realice un control social sobre distintos actores de la sociedad y trabaje para reforzar el relato oficial sobre la realidad.

El organismo que conduce Neiffert abre la posibilidad a que se realicen tareas de inteligencia contra todo aquel que “erosione la confianza” en el plan económico del Poder Ejecutivo y manipule a la opinión pública “de manera contraria al interés nacional”. El Plan de Inteligencia Nacional utiliza todo tipo de ambigüedades e imprecisiones lo que hace que la SIDE pueda tener como blanco a periodistas, economistas y todo aquel que critique a Milei y su relato de la realidad, lo que viola la Ley de Inteligencia Nacional. También pueden ser objetivo de acciones de inteligencia quienes cuestionan a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich o realicen determinadas acciones de protesta. Otro dato central que se desprende del PIN es el encuadramiento explícito con la política de los Estados Unidos e Israel.

Tal como surge del documento, en el Lineamiento estratégico 2, titulado “Superioridad de la información y riesgo de influencia externa”, se precisa como objetivo analizar los riesgos o amenazas que se generen por la difusión de “información falsa o engañosa” con “la intención de influir en la opinión pública y/ o manipular a personas vinculadas a procesos decisorios, de manera contraria al interés nacional”. Aquí es donde entran en juego distintas dimensiones para la SIDE, como la política, la económica y la social. Según constató El Destape, en Planes de Inteligencia Nacional de otras gestiones no existieron abordajes de esas cuestiones.

En lo que hace a la primera dimensión, por ejemplo, la SIDE mileísta se propone hacer foco en quienes “promuevan relatos con potencialidad de desestabilización institucional”. De acuerdo al relato del gobierno, las marchas de los jubilados de los miércoles tienen esa calidad.

Otro objetivo particular del PIN 2024 se centra en el aspecto económico del gobierno. La SIDE apunta a quienes difundan “información falsa o engañosa” para producir un “impacto significativo en la dimensión económica, afectando el normal desempeño de diversos sectores y generando riesgos a la Nación y la sociedad”. La ex AFI también ponen entre sus objetivos a aquellos que erosionen la confianza en el sistema financiero “y la solvencia de las instancias bancarias de la Nación”.

Otro eje del plan es la dimensión “Salud Pública”. En este apartado, la lupa está en quienes “procuren generar angustia en la población respecto de la posible propagación de enfermedades, considerando el espectro desde la vacunación hasta tratamientos de las enfermedades infectocontagiosas”. ¿Se trata de una forma de blindar el relato mileísta en materia sanitaria cuando, por ejemplo, el gobierno promueve la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud?

En el Lineamiento Estratégico 3 pareciera prepararse el terreno para avanzar contra quienes realicen un paro de actividades o un bloqueo en el marco, por ejemplo, de una medida sindical. Es que el objetivo que aparece en este fragmento del documento son quienes “pudieran afectar las cadenas de abastecimiento centrales para el comercio exterior y la disponibilidad local de bienes y servicios”.

Ante estos objetivos de la SIDE es central una interpelación a Neiffert. Lo que suceda en la Bicameral de Inteligencia será central para frenar el despliegue de un plan que pone en peligro la democracia.