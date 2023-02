Valentina instaló preocupación por la salud de Marcos en Gran Hermano: "No estás bien"

La hermana del salteño habló en profundidad con el participante y expresó su preocupación por el bienestar de Marcos.

A horas de una nueva gala de eliminación en donde otro familiar abandonará la casa de Gran Hermano, Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos, mantuvo una profunda conversación con el salteño y alertó sobre su salud. "Siento que no estás bien", reflexionó la joven sobre el bienestar de su hermano.

Hace varios días, incluso previo a la llegada de su hermana, que Marcos presenta problemas de insomnio y un bajo estado anímico. Sin embargo, la única que pudo alertar sobre esta situación fue Valentina, quien, frente a su posible salida este domingo 26 de febrero, prefirió hablar a fondo con su hermano y darle un espacio en donde pudiera descargarse.

“Me quedo adentro de la cama pero no puedo dormir, me tengo que empezar a dormir más temprano”, empezó por revelar Marcos y luego confesó que "tenía miedo de decepcionar a sus padres" por lo que se mostrara de él en televisión. Frente a esto, Valentina le brindó un lugar en donde conversar de sus emociones.

Por este motivo, el salteño continuó: "Desde que llegaste vos fue otra cosa, me cambió la cara, digamos… Estoy disfrutando mucho de los mensajes que me trajiste, aunque a veces te sentís con mucha energía y otras veces, con poca. Pero creo que siempre hay que tratar de ver lo mejor, pensar más en positivo”.

En este marco, Valentina le recomendó: "Tratá de dormir más y si te sentís así, no hagas ayuno... Lo de no dormir puede ser por muchos pensamientos". Precisamente, la joven mostró su preocupación porque su hermano "bajó mucho de peso" y concluyó: "Siento que no estás bien”.

Gran Hermano: el video que Valentina, la hermana de Marcos, no quiere que veas

Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos de Gran Hermano, se hizo viral por un video que ella no quiere que el público vea. Es que la salteña realizó una acción que pretendió ocultar de las cámaras, aunque no tuvo éxito: el ojo que todo lo ve la "pescó" dentro de la habitación y no dudó en enfocarla.

Lo que la hermana del salteño intentó ocultar con las luces apagadas fue meramente estético. Maquillándose escondida entre las camas y con la luz apagada, Valentina intentó continuar con su acto pero notó que la cámara empezó a enfocarla. En ese momento, trató de taparse con almohadones aunque no logró su cometido.

Luego, y ante la imposibilidad de seguir maquillándose a oscuras, Valentina prendió una luz y se vio con mayor claridad. De este modo, y como lo saben los seis participantes que llegaron al final de Gran Hermano, el host de la casa todo lo ve y no hay sitios donde puedan ocultarse.