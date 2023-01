Martina de Gran Hermano expuso a Juan Reverdito de la peor manera: "Me di cuenta"

Los exparticipantes de Gran Hermano tuvieron un fuerte enfrentamiento en Punta del Este que podría determinar el final de la relación.

Martina Stewart Usher, la exparticipante de Gran Hermano que fue la segunda eliminada del reality show de Telefe, arremetió con todo contra Juan Reverdito, con quien se había hecho amiga afuera de la casa. La joven lanzó duros testimonios contra el taxista por un episodio ocurrido en Punta del Este.

Luego de que Juan haya revelado que quedó varado en Punta del Este y que fue estafado, Martina habló en A La Barbarossa, el programa conducido por Georgina Barbarossa por Telefe. "Eso es mentira. Fuimos a Uruguay con Juan, fuimos con la misma persona, pero bueno, él salió a decir que lo estafaron, que para mí realmente no pasó eso, salgo a desmentirlo porque la gente de Uruguay nos trató muy bien", dijo.

"Si no llevás ni siquiera 10 dólares para comprarte un jugo y estuviste una semana ¿Vos pensás que lo estafaron? No podés decir que te estafaron cuando te bancaron absolutamente todo, hasta el licuado que te compraron en la playa", agregó de manera contundente. La pelea ocurrió el sábado 14 de enero de 2023, cuando viajaron a la localidad uruguaya para hacer presencia en boliches.

Además, dijo que Juan no quiso ir al boliche porque no le pusieron auto, motivo por el cual Martina estalló y se volvió a Buenos Aires. "Dijo que no y como yo quería ir, me empezó a hablar medio mal como que 'no tenés que ir si yo no voy'. Yo agarré, me pagué mi pasaje y me volví. No quería quedar pegada", sostuvo.

El conflicto menos esperado de Telefe con "El Conejo" de Gran Hermano

Alexis "El Conejo" Quiroga, ex participante de Gran Hermano, tiene varios detalles contractuales que charlar con la producción de Telefe y el conflicto cayó como un baldazo de agua fría. El cordobés tiene varias propuestas laborales pero todavía debe responder al canal, por lo que se estima que tendrán una importante reunión.

Según indicó en Twitter la periodista de espectáculos Adriana Bravista, "El Conejo" fue llamado por José María Muscari para que se incorpore a Sex, su obra de teatro. Pero esta decisión no es nada fácil para el reciente eliminado de Gran Hermano ni para Telefe, canal que todavía no dio el visto bueno para el desembarco de Alexis a los escenarios.

En teoría, Kuarzo, que es la productora de Gran Hermano, debería aceptar porque todavía tiene contrato, de acuerdo a lo informado por Bravista. En estos últimos días, Alexis se mostró en distintos programas de televisión además de su presencia en El Debate de Gran Hermano con todos los exparticipantes. Además, también ocupó el vivo de varios streams por Twitch junto a Coti Romero, la pareja que forjó en el reality show de Telefe.

De esta manera, el cordobés deberá reunirse con Telefe para arreglar todos los detalles y así poder sumarse a la obra de teatro Sex de José María Muscari, quien lo contactó para que pueda trabajar con él en Villa Carlos Paz. Todavía no se sabe cuándo será, pero especulan que la semana que viene podría haber novedades.