Cómo los perros perdidos encuentran el camino a casa, según la ciencia

La ciencia revela que los perros no solo cuentan con un asombroso sentido del olfato, sino también con un posible "sexto sentido" relacionado con el campo magnético.

Todos sabemos que los perros tienen una habilidad increíble cuando se trata de encontrar su camino a casa, es que, no sabemos cómo pero lo consiguen. Ya sea que se hayan escapado o se hayan perdido en una zona desconocida, existen varios casos de perros que recorren largas distancias para regresar a sus dueños. Pero, ¿Existe una explicación científica?

¿Cómo logran estos animales orientarse y recorrer kilómetros para volver con su familia? Según expertos, esta habilidad está relacionada con una combinación de instintos heredados y un asombroso sentido de orientación que va más allá de lo que los seres humanos podríamos imaginar.

La herencia de los lobos: el mapa mental

Para entender cómo los perros pueden encontrar el camino de vuelta a casa, debemos pensar en su evolución. Los canes modernos descienden de los lobos grises, quienes vagaban por grandes territorios en busca de alimentos. Al igual que sus ancestros, los perros de hoy en día parecen tener una increíble capacidad para "mapear" su entorno.

Según Zazie Todd, autora de Bark! The Science of Helping Your Anxious, Fearful, or Reactive Dog, los perros no solo recuerdan lugares específicos como nosotros lo haríamos, sino que probablemente su mapa mental esté dominado por los olores. Esto se debe a su excepcional sentido del olfato, que es entre 10,000 y 100,000 veces más agudo que el de los seres humanos.

Al igual que los lobos, los perros pueden reconocer puntos de referencia familiares, como el olor de su hogar o las calles cercanas, lo que les permite orientarse mejor en su entorno. Los perros también pueden utilizar la vista y el oído para identificar señales que los ayuden a encontrar el camino de regreso.

Lo mejor es no poner a prueba estas habilidades y siempre tomar precauciones para proteger a nuestros fieles amigos de perderse.

Los perros y el campo magnético de la Tierra

Sin embargo, hay algo aún más misterioso en su capacidad para orientarse. Un estudio reciente realizado por investigadores checos demostró que algunos perros pueden usar el campo magnético de la Tierra para ayudarles a regresar a casa.

Este estudio, que involucró a perros de caza en un experimento de tres años, descubrió que más del 30% de los perros participantes emplearon una estrategia de exploración que los llevó a correr en una dirección específica: a lo largo del eje norte-sur.

Aunque la capacidad de los perros para detectar y usar el campo magnético de la Tierra no se comprende completamente, los científicos creen que este fenómeno podría ser una explicación clave. Los perros, al igual que aves migratorias, salmones y ballenas, parecen tener la capacidad de "ver" o percibir señales magnéticas, lo que les permitiría orientarse en áreas desconocidas y trazar un camino hacia su hogar.

¿Pueden los perros modernos volver a casa?

Aunque estos casos de perros que recorren kilómetros para regresar a su hogar son impresionantes, no son tan comunes como antes.

Según los expertos, muchos perros modernos, criados para estar cerca de sus dueños y vivir en entornos urbanos, no tienen la oportunidad de desarrollar estas habilidades de navegación. Esto se debe a que las razas actuales suelen estar más centradas en la interacción con las personas, lo que limita su capacidad para orientarse en terrenos desconocidos.

Monique Udell, directora del Laboratorio de Interacción Humano-Animal de la Universidad Estatal de Oregón, en Estados Unidos, explica que los perros tienen una fuerte motivación para reunirse con sus dueños cuando se pierden, pero también destacan que este proceso puede ser aterrador para ellos.

Es por eso que, aunque muchos perros tienen un impresionante instinto de orientación, es fundamental garantizar su seguridad para evitar que se pierdan en primer lugar.