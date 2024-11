Cuáles son las ofertas de PS Store en el Black Friday 2024

Llegaron los tan esperados descuentos en PlayStation por Black Friday.

La temporada de ofertas del Black Friday empezó este viernes, y PlayStation es parte de la celebración con una amplia variedad de descuentos que abarcan juegos, consolas, accesorios y servicios. Desde el 22 de noviembre hasta el 2 de diciembre, los jugadores podrán disfrutar de promociones exclusivas tanto en la PS Store como en tiendas participantes de todo el mundo.

Entre las ofertas más destacadas en hardware están un paquete especial de la consola PS5 con los aclamados juegos Ratchet & Clank: Rift Apart y Returnal. Estará disponible en tiendas participantes hasta agotar stock, una oportunidad ideal para quienes quieran adquirir la consola insignia de Sony junto a títulos que muestran su potencia gráfica y jugabilidad.

Los accesorios de PS5 también forman parte de las promociones. Productos como los controles inalámbricos DualSense, los auriculares Pulse Elite y Pulse Explore contarán con descuentos exclusivos en diversas regiones. Para conocer las ofertas específicas, PlayStation recomienda visitar su sitio oficial del Black Friday o consultar directamente en las tiendas locales.

Black Friday en PS plus y en PS Store: cómo aprovecharlo

Para quienes adhirieron a PlayStation Plus, las promociones son especialmente atractivas. Durante esta temporada, quienes adquieran una suscripción anual podrán ahorrar hasta un 30%. Además, los miembros actuales pueden actualizar sus planes con descuentos adicionales: un 25% al pasar de Essential a Extra y un 30% al optar por Deluxe. Los niveles Extra y Deluxe ofrecen acceso a un extenso catálogo de títulos de PS4 y PS5, entre ellos éxitos como The Last of Us Part I, Grand Theft Auto V y The Witcher 3: Wild Hunt.

La PlayStation Store también se suma a esta ola de descuentos con rebajas en cientos de juegos digitales para PS4 y PS5. Entre los títulos destacados de esta edición del Black Friday están EA Sports Madden NFL 25, Star Wars Outlaws y Hogwarts Legacy.

Además de las promociones en juegos y accesorios, PlayStation busca fortalecer su relación con la comunidad gamer al ofrecer descuentos exclusivos en productos de su tienda oficial PlayStation Gear, ideales para los fanáticos que desean expandir su colección de artículos de la marca.

Con esta amplia gama de ofertas, es una oportunidad única tanto para jugadores como para quienes buscan regalos para la temporada festiva. La diversidad de promociones en juegos, servicios y hardware asegura que haya algo para todos, desde los más experimentados hasta quienes recién comienzan su aventura en el universo de PlayStation.

Descuentos en PlayStation por el Black Friday 2024

Descuentos para los juegos más populares

Marvel’s Spider-Man 2: 43% off

Madden NFL 25: 50% off

Star Wars Outlaws: 25% off

Hogwarts Legacy: 70% off

Astro Bot: 17% off

Silent Hill 2: 20% off

Baldur’s Gate 3: 20% off

Descuento en PlayStation Plus

Planes de 12 meses

30% de descuento para nuevos usuarios.

Actualizaciones de niveles

De Essential a Extra : 25% de descuento.

De Essential a Premium/Deluxe: 30% de descuento.

Descuentos juegos de PlayStation por el Black Friday.

Descuentos en consolas, controles y accesorios

Se pueden visualizar en el sitio web de Frávega, Cetrogar, sony, MasOnline, Naldo y otras tiendas similares. Algunos de los descuentos en Frávega inclulyen: