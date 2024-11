Fiebre Black Friday: PlayStation ofrece hasta 75% de descuento en consolas, juegos y accesorios.

Este viernes 29 de noviembre de 2024, llega el Black Friday 2024 y PlayStation ofrece descuentos increíbles de hasta el 75%, con promociones exclusivas en consolas, accesorios y PS Plus. Con la pronta llegada de Navidad, las empresas ya empezaron a hacer campañas sobre la llegada del Black Friday, el momento del año con mayores descuentos y ofertas que muchos fanáticos del gaming estaban esperando. Si querés cambiar tu PlayStation, tus accesorios o comprar una nueva, este es el momento ideal para hacerlo.

En el sitio web de PlayStation, se pueden leer las múltiples ofertas que ofrece en distintos modelos de consolas, mandos DualSense y juegos con descuento en Sony Store. Además de los descuentos, también se puede pagar en cuotas, para aprovechar al máximo este beneficio. Cabe destacar que este año, la empresa ofrece la oportunidad de sumarse a la generación de consolas adquiriendo la PlayStation 5, para disfrutar títulos como Marvel’s Spider-man 2, Astro Bot, Stellar Blade, Helldivers 2 y otros juegos muy aclamados por la crítica.

Por otro lado, ya están disponibles nuevos bundles con 6, 9, 12 y hasta 18 cuotas sin interés en versiones con y sin disco, además de descuentos en juegos selectos, accesorios y suscripciones. En el sitio web de PlayStation, se pueden filtrar todos estos descuentos divididos en secciones de juegos, consolas, suscripciones y accesorios. Para ver todos los descuentos, hacer click en este link.

Descuentos en PlayStation por el Black Friday 2024

Descuentos para los juegos más populares

Marvel’s Spider-Man 2: 43% off

Madden NFL 25: 50% off

Star Wars Outlaws: 25% off

Hogwarts Legacy: 70% off

Astro Bot: 17% off

Silent Hill 2: 20% off

Baldur’s Gate 3: 20% off

Descuento en PlayStation Plus

Planes de 12 meses

30% de descuento para nuevos usuarios.

Actualizaciones de niveles

De Essential a Extra : 25% de descuento.

De Essential a Premium/Deluxe: 30% de descuento.

Descuentos en consolas, controles y accesorios

Se pueden visualizar en el sitio web de Frávega, Cetrogar, sony, MasOnline, Naldo y otras tiendas similares. Algunos de los descuentos en Frávega inclulyen:

Joystick Control Inalámbrico Sony: 32% de descuento, a $137.219.

Joystick Control Inalámbrico Sony Dualsense: 28% de descuento, a $126.216.

Joystick Control Inalálmbrico: 28% de descuento, a $137.219.

Qué mejoras llegan con la PS5 Pro

GPU mejorada : la PS5 Pro se actualiza con una GPU que tiene un 67% más de unidades de cálculo que la consola PS5 actual y un 28% más de memoria. En conjunto, esto permite un renderizado hasta un 45% más rápido para el juego, haciendo que la experiencia sea mucho más fluida.

Ray Tracing avanzado : fue incorporado un trazado de rayos aún más potente que proporciona una reflexión y refracción de la luz más dinámicas. Esto permite que los rayos se proyecten al doble, y a veces al triple, de velocidad que en la PS5 actual.

Aumento de escala basado en IA: también se presentó PlayStation Spectral Super Resolution, un aumento de escala basado en IA que utiliza una tecnología basada en el aprendizaje automático para proporcionar una claridad de imagen supernítida añadiendo una cantidad extraordinaria de detalles.

Otra mejora que llega con la nueva consola es PS5 Pro Game Boost, una tecnología puede aplicarse a más de 8.500 títulos de PS4 retrocompatibles para estabilizar o mejorar el rendimiento de los títulos y jugarlos en PS5 Pro. En ese mismo sentido, también está disponible la función Enhanced Image Quality for PS4 games para mejorarle la resolución a algunos videojuegos de PS4.

La nueva consola también tendrá Wi-Fi 7, la última tecnología inalámbrica, además de que será compatible con VRR y juegos 8k. Inclusive, desde PlayStation adelantaron que algunos de los títulos más importantes del mercado tendrán actualizaciones gratuitas para aprovechar las características de PS5 Pro.

Se trata de Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered, entre mucho otros.

En cuanto al aspecto exterior de PS5 Pro, la misma es idéntica a la consola original tanto en altura como en anchura, además de que es compatible con los accesorios ya disponibles (incluidos PlayStation VR2, PlayStation Portal, DualSense Edge, el mando Access, Pulse Elite y Pulse Explore). La interfaz de usuario y servicios de red seguirán igual que en PS5.