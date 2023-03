Julieta y Camila se trenzaron en Gran Hermano y Telefe cortó la transmisión: "No me da risa"

Las dos participantes protagonizaron un incómodo momento en vivo y la producción decidió dejar de televisar la situación.

El reingreso de Walter "Alfa" a la casa de Gran Hermano generó gran controversia dentro de la casa, tanto así que incluso se dividieron las aguas entre quienes estaban contentos por su aparición y a quiénes no les gustó en lo absoluto. Fue por este mismo motivo que Julieta Poggio y Camila Lattanzio protagonizaron un fuerte cruce.

A penas entró "Alfa" a la casa, Poggio no pudo evitar largarse a llorar porque pensó que la competencia se extendía y esto significaba más tiempo encerrados en la casa. Sin embargo, Camila tuvo una reacción contraria y celebró la vuelta del exparticipante de 61 años e incluso empezó a pedir que vengan otros como Coti, quien terminó con una muy mala relación con Julieta y Romina.

Una vez que Walter abandonó la casa, Julieta decidió encarar a su compañera y confesarle que le había molestado mucho su actitud de "festejar". "Me jodió un poco tu actitud de festejar, de cagarte de risa y decir que ahora volvía Coti. Vos no sabés cómo se pueden tomar las personas, y tal vez no se la pueden tomar al igual que vos", empezó por decir la bailarina.

Entonces, Camila replicó explicando que ella "no tuvo esa intención" y que ella festejó que había vuelto "Alfa". Pero Poggio quiso quedarse con la última palabra: "Vos sabés que yo no terminé bien con Alfa ni con Coti y que vos digas que volvía ella cagándote de risa no me gustó".

Sin embargo, justo cuando la cantante iba a volver a contestarle, la producción decidió cortar la trasmisión y recién volvió cuando la discusión entre ellas ya había terminado.

Alfa advirtió en secreto a Romina en Gran Hermano y piden sanciones: "Cuidate"

Walter "Alfa" Santiago volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano e instantes antes de irse nuevamente sorprendió al dejarle una advertencia secreta a Romina Uhrig, con quien estuvo muy enfrentado durante sus últimos días en el reality. "Cuidate", le recomendó el sexagenario participante a su excompañera en un momento que la abrazó. En las redes sociales explotaron y piden sanciones.

La producción de Gran Hermano sorprendió en los últimos días cuando Santiago del Moro confirmó que un polémico exparticipante del popular reality volvería a la casa más famosa del país. Si bien muchos pusieron el grito en el cielo, lo cierto es que Alfa reingresó a GH por solo una hora y generó una verdadera revolución con las reacciones de sus excompañeros.

Así como Camila se mostró muy contenta por la aparición del sexagenario exparticipante, Marcos también lo experimentó con felicidad, algo que no ocurrió con Romina y Julieta, a quienes se las vio algo decepcionadas. Por su parte, Nacho lo tomó con indiferencia. Pero lo que más sorprendió de la breve visita de Alfa a Gran Hermano ocurrió cuando estaba despidiéndose de sus excompañeros.

Es que el vendedor de autos abrazó a Romina, con quien estuvo muy enfrentado durante su último tiempo en el reality, y le susurró una inesperada advertencia al oído. En las redes captaron el preciso momento en el que Alfa le decía a la exdiputada: "Cuidate de Cami".

Rápidamente ese fragmento se hizo viral en las redes sociales, donde pidieron que Gran Hermano tomara cartas en el asunto. De todos modos, dado cómo terminó la relación entre Alfa y Romina quedó poco claro si el sexagenario exparticipante le hizo esta advertencia para ayudarla o para desestabilizarla a muy poco del final del popular reality de Telefe.