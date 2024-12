Emoción en el folklore por lo que se confirmó de Soledad Pastorutti y Jorge Rojas: qué pasó

Soledad Pastorutti y Jorge Rojas sorprendieron por lo que harán juntos.

Soledad Pastorutti y Jorge Rojas son dos artistas del folklore súper populares de Argentina y por ese motivo cada noticia que sus fans conocen en relación a su futuro profesional causa resonancia entre los seguidores de ese género musical. De ese modo, los artistas sorprendieron con una reciente noticia que llamó la atención de todos por lo que harán juntos.

Tanto La Sole como Rojas son emblemas de la música popular y cada año son tenidos en cuenta para ser parte de las grillas de los festivales más grandes del país, dado su poder de convocatoria. En ese sentido, hay furor en el folklore por lo que los músicos harán junto a otros exponentes del folklore.

De acuerdo a lo que comentó Sebastián Magnasco en el medio La Estación FM, el próximo 7 de diciembre Soledad Pastorutti, Jorge Rojas y también Raly Barrionuevo se sumarán como invitados al show de cierre de año que dará el grupo Ahyre en el Estadio Delmi de Salta. De ese modo, los fanáticos del folklore argentino disfrutarán de un espectáculo para todos los gustos, a pesar de que los artistas protagónicos serán los integrantes de Ahyre.

Las emotivas palabras de La Sole sobre sus comienzos

“Siempre hice lo que me gustó, pero en aquel momento, por edad y por frescura, también fui disruptiva. Nadie esperaba que una chica de 15 años vestida de gaucho cantara folklore con la energía del rock”. “En aquel momento no tenía recursos, ni siquiera tenía tanta llegada a la música. Los que vivíamos en pueblos, si queríamos escuchar un CD, teníamos que encargarlo y esperar 20 días a que llegara”, rememoró, en diálogo con El Planeta Urbano. Y sumó: "De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".

La Sole en vivo

Jorge Rojas invitó a sus fans a ver su nuevo video

El músico compartió en sus redes un metraje sobre los momentos vividos en el detrás de escena de su extensa gira e invitó a sus seguidores a que lo vieran. "Los preparativos, la previa, el armado del show, nuestro encuentro, y el cariño de ustedes. Este material que armamos es para compartirles y que conozcan un poco más todo eso que hacemos, y que sentimos, para brindarles lo mejor de nosotros en estas noches tan especiales. Íntimamente. Principio y Destino, ya en YouTube. Vayan a verlo", comenzó el mensaje de Rojas hacia sus fans.

En la sección de comentarios, los seguidores del músico evidenciaron su alegría por este nuevo video a su disposición y escribieron mensajes como: "Pude ir el viernes 18/10 con mi mamá e hijo!!! Felices y de yapa me pude sacar la foto con vos" y "Me encantaron ambos shows. Disfrute muchísimo de ambos!!!! Sos increíblemente sencillo como la gente q te rodea. Felicitaciones!!! Y que el destino vuelva a cruzarnos por el barrio de la boca como hace dos años".