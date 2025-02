Salió a la luz el verdadero vínculo entre Fátima Florez y su director musical: "Hace 7 años".

Hace ya varias semanas, precisamente desde el inicio de la temporada de verano, que Fátima Florez enfrenta fuertes rumores de romance con su director artístico, Fernando Vázquez. Pero ahora, luego de varias especulaciones, Vázquez finalmente habló sobre el tema y respondió la pregunta que rondaba en torno a su nombre y el de la actriz.

Los rumores empezaron luego de que ambos hayan sido vistos juntos en varias ocasiones. Sin ir más lejos, la humorista festejó su cumpleaños recientemente y Vázquez estuvo presente junto a la familia de ella. En este marco, los rumores no dejaron de crecer hasta que finalmente, este lunes el director artístico habló con Intrusos y contó la verdad de lo que pasa entre él y Fátima.

Precisamente, luego de que el entrevistado contara cuál fue el regalo que le hizo a Florez por su cumpleaños, el notero indicó que "conocía muy bien los gustos de ella", así le dio el pie para que hablara de la relación. "La conozco. Imaginate que hace 7 años que trabajamos juntos", empezó por decir sin ánimos de profundizar.

Sin embargo, ante la insistencia, Vázquez contó cuál es su verdadera relación con Fátima Florez: "Nosotros no somos pareja". Luego de aclarar que su vínculo era estrictamente profesional, le consultaron si "blanquearían" en caso de estar en pareja, a lo que el decidió responder cortante: "Es tan especifico que no sé. No es algo que se pensó". Por su parte, Fátima Florez aún sigue sin dar declaraciones públicas al respecto.

Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez, opinó de su "relación" con Fernando Vázquez

Hace algunas semanas atrás, y en medio de las crecientes especulaciones sobre el nuevo romance de Fátima Florez, Norberto Marcos fue interceptado por el móvil de Intrusos (América TV). Pese a que esquivó en tema, ante la insistencia de que hable de esta presunta relación, terminó explotando y contando lo que la humorista estuvo ocultando.

"Yo por supuesto que conozco a Fernando, fue empleado mío durante todos estos años. Imaginate que, si te sorprende a vos, cómo me sorprende a mí. Es todo muy extraño, muy raro. No sabés si son estrategias de publicidad o realidades", empezó por decir Marcos totalmente desconcertado por estos rumores. Luego, decidió exponer a su expareja y contó lo que Fátima no quería que se supiera: "A mí me llama la atención porque no la conozco a Fátima en ese papel. Decir que siempre se quisieron mucho es una mentira total, porque fue una lucha de todos estos años tratar de mantenerlo, porque ella no lo quería".

En este marco aseguró que le "llegó muchas veces que él hablaba mal de ella" y que se trabajo era "bajar las aguas y mantenerlos porque los dos son excelentes en lo que hacen". Por último, sentenció: "Si es un romance, me llama la atención que Fátima lo oculte, porque no la veo como una mujer de ‘touch and go’. Si es real, pasarían a ser tal para cual. Pero desde que nos separamos, las noticias que me llegan son raras y diversas".