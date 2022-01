Roxy Vázquez fue mamá de nuevo: el tierno posteo por el nacimiento de Pedro

Roxy Vázquez, periodista de TN, fue mamá de nuevo y anunció el nacimiento de Pedro con un tierno posteo en las redes sociales.

Roxana "Roxy" Vázquez, periodista de TN (Todo Noticias), fue madre por segunda vez y conmovió a todos con su publicación para anunciar semejante noticia a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@roxyvazquezok), en la que tiene más de 270 mil seguidores.

La excompañera de Sergio Lapegüe en la conducción de Tempraneros había anunciado que sería mamá al aire en agosto de 2020, por lo que en su momento fue ovacionada en vivo por su colegas. Ahora, apenas comenzado el 2022, confirmó que nació Pedro.

El tierno posteo de Roxy Vázquez por el nacimiento de su hijo Pedro

Mientras observa cómo crece día a día Rocco (11 años), la comunicadora celebró la llegada de otro varión a este mundo. Mediante una "story" en Instagram, simplemente escribió "Pedro. 15/01/22". Además, acompañó la historia con una foto de uno de los piecitos del bebé y el emoji de un corazón. De paso, eligió Canción de Cuna, de Los Piojos, para ponerle ritmo a semejante noticia.

Roxy Vázquez, la periodista de TN que mostró el nacimiento de su hijo Pedro.

En el fragmento del tema de Andrés Ciro Martínez escogido, se puede escuchar: “Nunca nadie me dio tanta luz, para nadie fui tan importante, nunca quise ver tan lejos al dolor, con verte crecer tengo bastante”. La presentadora de 43 años vive con su pareja Julián, aunque Rocco es fruto de su primer matrimonio.

Qué dijo Roxy Vázquez sobre el embarazo de su segundo hijo, Pedro

En la entrevista con El espectador (CNN Radio, AM 950), la periodista había dicho hace algunos meses acerca de su revelación de esta novedad en vivo en TN: “Estoy feliz y está todo bien. Me costó decirlo al aire porque pienso que no importa. No estoy acostumbrada a ser noticia, pero tenía que decirlo”.

"Queríamos ser padres, pero lo pensábamos más para el año que viene... Se adelantó", admitió Roxana, quien también recordó el momento exacto en el que supieron con Julián que iban a ser padres: “Estábamos juntos cuando me enteré. No lloramos porque nos quedamos impactados y mirándonos. Estaban las ganas, pero íbamos con tranquilidad. Quedamos shockeados”.

De esta manera, "Roxy" Vázquez se tomará unos días para definir su futuro profesional, ya que era la conductora de De 6 a 10 por TN. Además, la locutora lidera el programa Antes que nada en Radio con Vos (FM 89.9).