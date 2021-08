Roxy Vázquez interrumpió TN para anunciar que está embarazada: "Es una caricia al alma"

La conductora de TN lanzó un anuncio personal en Tempraneros que sorprendió a todos sus compañeros.

Roxy Vázquez, la conductora de Tempraneros por TN, interrumpió su habitual columna de "La pluma" para dar una importante noticia personal. "Voy a ser mamá de nuevo", reveló la periodista, frente a los aplausos de sus compañeros. “Pienso que siempre hay que ir para adelante pese a todos los obstáculos. Así que el mundo que le espera a este hijo o hija va a ser hermoso”, reflexionó sobre la maternidad en tiempos de pandemia.

La llegada de su segundo hijo es algo que desea desde hace muchos años. “Estaba en los planes, tal vez se adelantó un poco. Siempre quise volver a ser mamá, porque ser mamá es lo que más me gusta. Y bueno, acá llegó”, sostuvo en diálogo con TN. Además se refirió a la reacción que tuvo su hijo Rocco cuando se enteró de que tendrá un hermanito. “Él tiene 11 años y se lo tomó bien. Al principio se sorprendió y se puso un poco celoso, pero ahora está contento. Me pregunta cómo va a ser, le habla la panza... Está muy contento”, reveló.

Hasta el momento que compartió su felicidad en la pantalla de TN, ninguno de sus compañeros de trabajo sabía la noticia. A excepción, claro, de su gran amigo Sergio Lapegüe. “Se emocionó y me hablo de la experiencia con sus hijos, que ya están grandes. Me contó que le hubiese gustado tener más hijos y me dijo ‘yo te veía que tenías un poquito más de panza, pero no quería preguntarte nada’. Así que muy contento”, señaló.

Por otra parte, dada la angustia que genera la pandemia, la conductora describió este momento como “una caricia al alma”: “La poquita gente que sabía se puso muy feliz. Sobre todo en este contexto en el que hablamos todos los días de cosas feas: contagios, muertes, falta de respiradores... Y la verdad es que esto es vida, algo que es todo lo opuesto a la muerte. Así que es algo hermoso”.

En ese sentido, Roxy considera que es muy importante tener una mirada esperanzadora. “Elijo pensar siempre en positivo. No lo digo como una frase hecha de un libro de autoayuda, yo soy así de verdad. De hecho lo practico al aire, donde estoy cuatro horas contando cosas feas y sin embargo hago reír a la gente. Alegro y transmito buena onda. Eso, dando tantas malas noticias, realmente es un logro que se debe a mi personalidad. Pienso en lo lindo y me conecto con eso”.

Relacionando ese optimismo con la forma en la que transita el embarazo, añadió: “El mundo en el que mi hijo vivirá va a ser el mismo que el mío, mejor o peor. Pero va a ser un mundo al que él o ella se va a tener que adaptar. Va a haber problemas, pandemias, enfermedades, pero vamos a tener que sobrepasarlo como ahora y la vida seguirá. Pienso que siempre hay que ir para adelante pese a todos los obstáculos. Así que el mundo que el mundo que le espera a este hijo o hija va a ser hermoso”.