Le desvalijaron la casa a Sergio Lapegüe en plenas vacaciones

A Sergio Lapegüe le desvalijaron la casa durante sus vacaciones en México. El periodista de TN vive una pesadilla.

El calvario de Sergio Lapegüe parece no tener fin, después de un 2021 para el olvido. Ahora, al periodista de TN (Todo Noticias) le desvalijaron la casa mientras estaba de vacaciones en México. Se llevaron todos los objetos personales del comunicador de su vivienda en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Si bien el protagonista no brindó detalles al respecto en sus redes sociales, fue el propio portal del canal de televisión en el que trabaja el que se refirió a lo ocurrido. Los delincuentes revolvieron todas las habitaciones y se llevaron los elementos de mayor valor del lugar.

El conductor de Tempraneros (TN) se enteró de lo sucedido como consecuencia del aviso de un vecino de la zona, quien encontró la reja abierta y comenzó a sospechar al respecto. De acuerdo con lo que indicaron algunas fuentes del caso, el robo se produjo entre el viernes 14 de enero de 2022 y el sábado 15 del mismo mes.

Al presentador, por su parte, le llamó la atención cuando no pudo acceder de manera remota a las cámaras de seguridad a la distancia. Aunque en un primer momento lo relacionó con los cortes de luz, luego, al no poderlas poner en funcionamiento, percibió que la falta de electricidad no era el problema.

Tras haber roto la reja para ingresar al hogar, los ladrones revolvieron todos los espacios posibles y se llevaron muchísimos objetos de valor. Por suerte para la familia, ninguno de los dos hijos de Lapegüe se encontraban en el domicilio al momento del robo. Por un lado, Micaela está haciendo teatro y vive en la Capital Federal, en tanto que Elvis llegaría a la Ciudad de Buenos Aires recién hoy.

La Policía se encontraba en la noche del sábado en el lugar para realizar los peritajes del caso. De acuerdo con las fuentes, los delincuentes se robaron la CPU de las cámaras de seguridad y no quedó registro del hecho. Justamente, a fines de 2021 Lapegüe había publicado un video en el que mostraba que Micaela abandonaba la casa para irse a vivir sola a la Ciudad.

Por el momento, se desconoce qué hará el conductor al respecto: si regresará inmediatamente de las playas mexicanas o se quedará allí algunos días más.